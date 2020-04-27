الشاهين يشيد بقرار وزير الاعلام عدم الترخيص للأعمال الفنية التي تسيء لتاريخ الكويت ومواقفها القومية

27 أبريل 2020 || أشاد النائب أسامة الشاهين بقرار وزير الإعلام محمد الجبري عدم الترخيص للأعمال الفنية التي تشوه تاريخ الكويت وتسيء الى الشعب الكويتي.

وقال الشاهين في تصريح بمجلس الأمة اليوم إن الكويت عصية على التطبيع مع الكيان الصهيوني سواء التطبيع الثقافي او الاقتصادي او السياسي.

وأضاف أن الشعب الكويتي قبل الحكومة يقف مع الحق الفلسطيني العادل وضد جميع أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وسمو الأمير قائدنا في هذا المضمار.

ولفت الى ان ماصدر مؤخرا ونسب للكويت زورا في احد الاعمال الفنية التي تريد ان تروج للتطبيع على هذه الأرض الطيبة لايمت للكويت والكويتيين بصلة فهم ومنذ الثلاثينات من البدايات الأولى لنشاط العصابات الصهيونية قبل قيام دولة الاحتلال كانوا يرفضون الاحتلال ويتضامنون مع الحقوق العربية والإسلامية سواء في فلسطين او غيرها.

وثمن الشاهين قرار وزير الاعلام بعدم الترخيص لهذا العمل الفني الذي يروج للتطبي ،مطالبا نقابة الفنانين بالقيام بأدوار نقابية مماثلة ضد كل من يشذ عن الاصطفاف الكويتي مع شريعتنا وإنسانيتنا” .

واضاف انه للأسف بعض الأقلام تستأجر من دول أخرى لتشويه صورة الشعب الكويتي وتروج انه مؤيد للتطبيع.

وشدد الشاهين على ان رفض التطبيع هو موقف شعبي وأيضا حكومي كما انه قبل ان يكون موقف كويتي وقومي خاص بنا فهو أيضا موقف شرعي واسلامي مستمرين عليه وهذه النقط السوداء لن تشوه ثوب الكويت الأبيض و الناصع مع فلسطين.

واستنكر الشاهين أيضا ما بث في عمل فني آخر من إساءة لأهلنا في فيلكا مؤكدا ان الاهل والاصدقاء في فيلكا مكون أساسي من مكونات الشعب الكويتي.

وأشار الى حملة الاستنكار الشعبية للاساءة لأهل فيلكا،مشيدا بقرار وزير الاعلام بتشكيل لجنة تحقيق في هذا العمل الفني”.

وطالب الشاهين بضرورة الاخذ بالاقتراح الذي قدمه سابقا بضرورة مراجعة الأعمال الفنية التراثية التي تتعلق بالكويت سواء من ناحية التاريخ والادوات المستخدمة او اللهجة والتي يمكن ان تشوه صورة الشعب الكويتي المتحاب.