الرئيس الغانم: غالبية الحضور في الاجتماع المفتوح لمكتب المجلس كانت مع عقد جلسة للمجلس

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان غالبية الحضور في الاجتماع المفتوح لمكتب المجلس كانت مع عقد جلسة للمجلس وفوضت مكتب المجلس لتحديد تاريخها على ان تكون بنودها محل توافق ومرتبطة بازمة كورونا.

واضاف الغانم في تصريح صحفي عقب الاجتماع المفتوح لمكتب المجلس اليوم بحضور 25 نائبا ان هناك رأيان بشأن عقد الجلسات، الأول بأن لا تعقد جلسات كون لا يوجد برلمانات تعقد جلساتها الآن احتراما لقرارات الجهات الصحية وتعذر وجود منصات الأون لاين لاجتماعات المجلس والتي تحتاج ايضا إلى تعديل لائحي.

وذكر الغانم “الرأي الآخر بأنه يجب أن نعقد بعض الجلسات ونناقش بعض طلبات المناقشة المهمة وبعض القوانين الطارئة”، مضيفا ” كان رأي الأغلبية بأن تعقد جلسة وفوض مكتب المجلس بتحديد وقتها”.

وقال الغانم انه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى كل اقتراحات النواب وماهي النقاط وطلبات المناقشة التي يجب ان تكون موجودة على جدول اعمال هذه الجلسة وكذلك القوانين والاقتراحات بقوانين.

واشار الغانم الى انه تم الأخذ بكل مقترحات النواب خلال الاجتماع الذي سيتبعه اجتماع مع الحكومة للتنسيق مع الجانب الحكومي، لافتا الى ان مكتب المجلس سيحدد موعد الجلسة بأسرع وقت ممكن بعد انتهاء اللجان من القوانين التي تم التوافق عليها.

وبين الغانم أن “المعايير الأساسية هو ارتباط هذه القوانين أو البنود بالأزمة وأيضا أن يكون هناك نوع من التوافق وما عدا ذلك يؤجل إلى ما بعد استئناف الجلسات إن شاء الله بشكلها الطبيعي”.

وقال الغانم أن اجتماعات اللجان كانت ولا زالت وستظل مستمرة، وهناك تفويض لكل رؤساء اللجان بعقد اجتماعاتهم وهذا ما حدث في لجان الميزانيات والتعليمية والمالية وكثير من اللجان.