«الصحة»: 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالي 3288 ..وتسجيل حالتي وفاة

27 أبريل 2020 || علنت وزارة الصحة تسجیل 213 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3288 فیما سجلت حالتي وفاة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة منذ 30 یوما والاخرى لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 54 عاما وكان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة منذ 17 یوما.

وأضاف د.

عبد الله السند أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بالفیروس بلغ عددھا 31 حالة «24 حالة لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر للممكلة المتحدة» و«4 حالات لمواطنین كویتیین مرتبطة بالسفر لألمانیا» و«وحالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر لقطر» و«حالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر لأمریكا» و«حالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر للسعودیة» وجمیع الحالات السابقة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة».

وذكر أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتھا بالفیروس بلغ عددھا 177 حالة «38 حالة لمواطنین كویتیین» و«61 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«26 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة» و«13 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة» و«5 حالات لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة» و«أربع حالات لكل من الجنسیات السوریة والفلبینیة والإیرانیة والسیریلانكیة».

وأضاف أن من الحالات المخالطة كذلك «ثلاث حالات لكل من الجنسیتین الأردنیة واللبنانیة» و«حالتین لكل من الجنسیات الیمنیة والنیبالیة ومن فئة المقیمین بصورة غیر قانونیة» و«حالة لكل من الجنسیات السعودیة والكندیة والأرمینیة والتركیة والنیجیریة والأندونیسیة».

وأوضح أن الحالات المصابة وھي قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم بلغ «5 حالات وھي لمواطنین كویتیین».

أما فیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة أفاد أن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة 64 حالة منھا 30 حالة حرجة و34 حالة مستقرة فیما بلغ العدد الكلي لمجموع الحالات المصابة والتي ما زالت تتلقى الرعایة الطبیة 2254 حالة فیما أنھى 112 شخصا فترة الحجر المؤسسي الالزامي خلال ال24 ساعة الماضیة.

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