الفضل: توافق نيابي على عقد جلسة في رمضان لمعالجة تشريعات تتعلق بأزمة «كورونا»

27 أبريل 2020 || قال رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل إن اجتماع مكتب المجلس اليوم بحضور 25 نائبًا، ركز على جوانب القصور التشريعي في بعض القوانين والتي كشفتها أزمة كورنا وتحتاج إلى تعديلات عاجلة.

وأوضح الفضل في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع أن أغلبية النواب الحضور وافقوا على عقد جلسة لمعالجة تلك التشريعات، لافتًا إلى أنه تم تكليف مكتب المجلس تحديد موعد الجلسة، مع السماح للجان بعقد اجتماعاتها للانتهاء من بعض التشريعات الضرورية المدرجة على جدول أعمالها.

وبين ان تلك القوانين منها ما يتعلق بشكل مباشر بأزمة كورونا ومنها ما يتعلق بمعالجة آثارها الاقتصادية او الاجتماعية او الوظيفية اضافة الى 4 قوانين تم التصويت عليها في المداولة الأولى بعضها له علاقة بالأزمة مثل قانون حق الاطلاع.

وأشار الفضل ان من أبرز القوانين التي اقترح النواب اولويتها خلال اجتماع اليوم ،قوانين التركيبة السكانية والإفلاس والتسوية المالية لصغار المبادرين والمرافعات، وتعديل قانون التأمينات فيما يخص تأجيل الاقساط ، اضافة الى المدن العمالية وتغليظ العقوبات على تجار الاقامات.

واشار الفضل الى صعوبة عقد اكثر من جلسة خلال شهر رمضان، لافتا الى انه بعد الانتهاء من هذه القوانين في اللجان ستناقش تباعا في جلسات لمجلس الامة بعد عيد الفطر.

وأضاف انه من المنتظر أيضا استئناف الاجتماعات الدروية التي يعقدها رئيس المجلس مع الوزراء، مؤكدا أهميتها في حصول النواب على المعلومات بشكل سريع والرد على استسفارات المواطنين.

من جهة أخرى أعرب الفضل عن شكره لرئيسي السلطتين لجهودهما الحثيثة في متابعة كل ما يتعلق بهذه الأزمة وتطوراتها، مشيدا بجهود الفريق الحكومي وخاصة القائمين على التأمينات الغذائية والدوائية والعمليات اللوجستية.

كما وجه الفضل تحية اكبار وامتنان للعاملين في الصفوف الأولى بمختلف وظائفهم مؤكدا انهم الوجه المشرق للكويت.