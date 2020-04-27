المجلس البلدي يوافق على تخصيص حيازتين زراعيتين لاستغلالهما لنشاط مستشفى بيطري في «كبد» و«العبدلي»

27 أبريل 2020 || وافق المجلس البلدي في استكمال جلسته الاستثنائیة غیر العادیة الیوم برئاسة أسامة العتیبي على طلب تخصیص حیازة زراعیة ضمن الصندوق الوطني لتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة لاستغلالھا لنشاط مستشفى بیطري وخدمات عامة بمنطقة «كبد».

ووافق المجلس على طلب الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة تخصیص حیازة زراعیة ضمن الصندوق الوطني لتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة لاستغلالھا لنشاط مستشفى بیطري وخدمات عامة بمنطقة العبدلي الزراعیة.

ورفض المجلس تخصیص موقع استزراع سمكي بري بمنطقة النعایم «الشقایا» فیما وافق على طلب استغلال جزء من مبني مخازن الھیئة بمنطقة الاستعمالات الحكومیة بالعارضیة لاستغلاله بصفة مؤقتة في تسویق وتحریج المنتج المحلي.

وكان المجلس البلدي عقد جلسة استثنائیة الاربعاء الماضي وافق خلالھا على عدد من المشاریع مثل تخصیص موقع أبحاث الاستزراع السمكي لمعھد الكویت للأبحاث العلمیة وتخصیص موقعین للقوة البریة بالمنطقة الجنوبیة «الأحمدي».

«إع»