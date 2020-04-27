مجلس الوزراء يوافق على تأجيل أقساط عملاء صندوقي المواطنين المتعثرين والأسرة

27 أبريل 2020 || وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء صندوقي معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين والأسرة، لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر إبريل الجاري.

وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود «3000» غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظھر الیوم في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد

رئیس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما یلي: استھل سمو رئیس مجلس الوزراء الاجتماع بتقدیم أسمى آیات التھاني والتبریكات لمقام صاحب السمو الأمیر وسمو ولي العھد حفظھما الله ورعاھما وللشعب الكویتي الكریم بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك سائلاالمولى عز وجل أن یعید ھذا الشھر الفضیل على وطننا العزیز والأمتین العربیة والإسلامیة بالخیر والیمن والبركات.

ثم أحاط وزیر الصحة رئیس الفریق المكلف بمتابعة تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد الشیخ الدكتور باسل الحمود المجلس علما بآخر المستجدات المتعلقة بانتشار فیروس كورونا المستجد عالمیا حتى تاریخه من واقع البیانات والإحصاءات الواردة في تقریر منظمة الصحة العالمیة كما أحاط المجلس علما بإجمالي أعداد وحالات الإصابات والوفیات والشفاء في دولة الكویت حیث تلاحظ ازدیاد حالات المخالطة وقید التقصي الوبائي.

كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعیدین العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستیة ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار فیروس حیث تدارس توصیات اللجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة تداعیات انتشار الفیروس .

وقرر مجلس الوزراء الآتي: 1- تكلیف بلدیة الكویت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصلیح وصیانة وبیع قطع غیار السیارات بإعادة مزاولة عملھا وذلك وفقا للضوابط التي تحددھا.

2 -تكلیف كل من «وزارة الصحة – وزارة الإعلام – بلدیة الكویت – الھیئة العامة للصناعة – الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة – الھیئة العامة للبیئة – الھیئة العامة للغذاء والتغذیة» بالتواجد على مدار «24» ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملیة الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة.

3 -تكلیف وزارة المالیة بتوفیر العدد المناسب من المحاجر المؤسسیة في حدود «3000» غرفة لاستیعاب ما تبقى من المواطنین المتوقع عودتھم ضمن خطة الإجلاء والمقرر لھم حجز مؤسسي بالإضافة إلى تخصیص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامھا لأغراض طبیة.

واستجابة للرغبة السامیة لحضرة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه بضرورة عدم تجاھل التداعیات الاقتصادیة والنتائج السلبیة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد والإسراع باتخاذ الخطوات الممكنة لتخفیف الأعباء على المواطنین ناقش مجلس الوزراء طلب وزارة المالیة النظر في إمكانیة تأجیل تحصیل الأقساط الشھریة المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین وصندوق الأسرة نظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد وأسوة بالإجراء الذي قام به اتحاد المصارف للقروض الاستھلاكیة.

وبھذا الصدد استعرض مجلس الوزراء مذكرة فریق العمل القانوني لدراسة الأوضاع الاستثنائیة الناتجة عن إجراءات مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد المتضمنة الرأي القانوني في ھذا الشأن.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجیل تحصیل الأقساط الشھریة المستحقة على عملاء الصندوقین لمدة ستة أشھر ابتداء من شھر إبریل 2020 وتكلیف وزیر المالیة بالتنسیق مع إدارة الفتوى والتشریع لإعداد مشروع القانون اللازم بھذا الشأن.

كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحیب دولة الكویت بإعلان قیادة تحالف دعم الشرعیة في الجمھوریة الیمنیة تجدید وقف إطلاق النار الشامل في الیمن لمدة شھر من تاریخ 23 ابریل 2020 استمرارا للتجاوب مع الدعوة التي أطلقتھا الامم المتحدة في ھذ الشأن.

وأوضح المجلس بأن ھذا القرار بأبعاده السیاسیة والإنسانیة یعكس التزاما بالمناشدات الأممیة وإدراكا لجسامھ التحدیات التي تواجھھا المنطقة والعالم وسعیا لتجنیب أبناء الشعب الیمني تبعات ما یمر به من أوضاع صحیه صعبه جراء تفشي وباء كورونا.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تتجاوب جماعة الحوثي مع ھذه المبادرة النبیلة لتشكل أساسا لاستئناف المفاوضات السیاسیة وصولا الى الحل السیاسي المنشود في الیمن وفق المرجعیات ذات الصلة وبرعایة مبعوث الامین العام للیمن مارتن غریفث.

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