وزير المالية يثمن موافقة مجلس الوزراء على طلب الوزارة تأجيل أقساط عملاء صندوقي «المتعثرين» و«الأسرة»

27 أبريل 2020 || ثمن وزیر المالیة براك الشیتان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب وزارة المالیة النظر بإمكانیة تأجیل تحصیل الأقساط الشھریة المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین وصندوق الأسرة نظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد وأسوة بالإجراءات الأخرى بھذا الشأن.

وأعلن الشیتان في تصریح صحفي الیوم أن الحكومة ستحیل الى مجلس الأمة مشروع بقانون بھذا الشأن بعد انتھاء وزارة المالیة بالتنسیق مع ادارة الفتوى والتشریع لإعداد مشروع القانون.

وأكد على الاستجابة للرغبة السامیة لسمو أمیر البلاد حفظه الله ورعاه بضرورة التعاطي مع التداعیات الاقتصادیة والنتائج السلبیة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19 «وتخفیف الأعباء على المواطنین.

«إع»