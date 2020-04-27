«الصحة» تحيل عددا من مخالفي قرار الحجر المنزلي إلى جهات التحقيق

27 أبريل 2020 || أعلنت وزارة الصحة إحالة عددا من مخالفي قرار الحجر الصحي المنزلي إلى الإدارة العامة للتحقیقات بوزارة الداخلیة تمھیدا لتسجیل قضایا بحقھم حرصا على سلامة أفراد المجتمع في ضوء تفشي جائحة فیروس كورونا.

وقال الوكیل المساعد للشؤون القانونیة بوزارة الصحة محمد السبیعي إن الفرق الطبیة المكلفة بمتابعة الحالات التي تخضع إلى الحجر المنزلي رصدت عبر تطبیق «شلونك» الذي أطلقته الوزارة أخیرا لمتابعة ھذه الحالات عددا من المخالفات ارتكبھا قادمون عبر رحلات الإجلاء التي تسیرھا الدولة.

وأفاد بأن قرار إحالة ھؤلاء المخالفین إلى جھات التحقیق یأتي استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتیاطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة.

وأشار إلى أن فرق وزارة الصحة المعنیة تتابع بشكل مستمر الخاضعین للحجر المنزلي ورصد المخالفات ذات الصلة وإحالة مرتكبیھا إلى الحجر المؤسسي الإلزامي.

ویعد تطبیق «شلونك» الإلزامي الذي أطلقته «الصحة» في 19 أبریل الجاري رفیقا ملازما للأشخاص العائدین من الخارج الخاضعین للحجر المنزلي ویعنى بمراقبة الأشخاص المحجورین ومتابعة مواقعھم والأشخاص المخالطین لھم.

كما یتیح التطبیق للأشخاص المحجورین إدخال بیاناتھم الحیویة والتواصل مع الفرق الطبیة في الوزارة لدى ظھور أي أعراض علیھم .

«إع»