مسؤول أممي يشيد باستجابة الكويت وتدابيرها لدعم أصحاب العمل والعمال خلال أزمة «كورونا»

27 أبريل 2020 || أشاد ممثل الأمین العام للأمم المتحدة المنسق المقیم في دولة الكویت الدكتور طارق الشیخ بالاستجابة السریعة والتدابیر الإیجابیة التي اتخذتھا الدولة في دعم أصحاب العمل والعمال خلال أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد وجھودھا المستمرة لتثقیف جمیع الأفراد بمن فیھم العمالة الوافدة حول كیفیة حمایة أنفسھم والحد من انتشار العدوى.

جاء ذلك في بیان صحفي مشترك لممثل الأمین العام للأمم المتحدة المنسق المقیم في دولة الكویت مع المدیرة الإقلیمیة للدول العربیة لمنظمة العمل الدولیة والممثل الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لدول الخلیج بمناسبة الیوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي یصادف یوم غد الثلاثاء تحت شعار «أوقفوا الوباء.

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السلامة والصحة في العمل یمكن أن تنقذ الأرواح».

ونوه الشیخ على وجه الخصوص بجھود وزارة الصحة في إنتاج كتیبات عبر الإنترنت للعمالة الوافدة بلغات مختلفة ومشاركتھا من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مما یدفع بمفاھیم السلامة والصحة في العمل إلى الأمام بشكل مبتكر.

وقال إن الأمم المتحدة تحتفل بالیوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي احتفلت به منظمة العمل الدولیة للمرة الأولى في 28 أبریل 2003 لتعزیز الوقایة من الحوادث والأمراض المھنیة وھي جزء لا یتجزأ من الاستراتیجیة العالمیة لمنظمة العمل الدولیة بشأن السلامة والصحة المھنیتین.

ولفت إلى أن الاحتفال ھذا العام یتناول موضوع تفشي الأمراض المعدیة في مكان العمل لاسیما وباء كورونا وأھمیة تدابیر السلامة والصحة الملائمة في احتواء انتشار ھذا المرض مع حمایة العمال والمجتمع.

وأشار الشیخ إلى الدور الحاسم الذي تؤدیه الحكومات وأصحاب العمل والعمال في معالجة أزمة كورونا وكیف أن تعاونھم ھو مفتاح للتخفیف من آثار ھذه الأزمة الصحیة على عالم العمل والاقتصاد مبینا أن وقف الوفیات والإصابات في العمل مسؤولیة الجمیع.

وأوضح أن مسؤولیات الحكومات تتمثل في توفیر القوانین والبیئة التمكینیة وتدابیر التیسیر الضروریة لضمان بقاء العاملین قابلین للتوظیف وأن تكون الشركات مرنة ومستدامة من خلال تطویر الاستجابة الوطنیة الاقتصادیة الطارئة وإجراءات التخفیف من المخاطر ونظام التفتیش لفرض الامتثال لتشریعات السلامة والصحة المھنیة وإجراءات الاستجابة.

وقال إن أرباب العمل من جانبھم مسؤولون عن ضمان أن بیئة العمل آمنة وصحیة لعمالھم كما أن العمال مسؤولون عن العمل بأمان وحمایة أنفسھم ومعرفة حقوقھم والتنفیذ الصارم للمبادئ التوجیھیة والتعلیمات بشأن التدابیر الوقائیة.

من جانبھا أشادت المدیرة الإقلیمیة للدول العربیة بمنظمة العمل الدولیة الدكتورة ربا جرادات بالتزام دولة الكویت بتطویر أدوات تفتیش العمل والسلامة والصحة المھنیة مضیفة أن منظمة العمل الدولیة قدمت المساعدة والتعاون التقنیین مع الحكومة الكویتیة في ھذا الصدد.

وأجرت المنظمة تقییما شاملا لنظام تفتیش العمل وخدمات الصحة والسلامة المھني واستنادا إلى نتائج التقییم قدمت توصیات للإصلاحات التي تتماشى مع معاییر العمل الدولیة ذات الصلة.

وذكرت أن المنظمة نفذت العدید من برامج بناء القدرات للھیئة العامة للقوى العاملة والشركاء الاجتماعیین بشأن إجراءات تفتیش العمل الحدیثة وسیاسة وبرنامج الصحة والسلامة المھنیة الوطنیین وأنظمة إدارة الصحة والسلامة المھنیة والتفتیش على الصحة والسلامة المھنیة في قطاعات محددة.

وبینت أن منظمة العمل الدولیة ساعدت الھیئة العامة للقوى العمالة في تطویر خطة عمل لإعداد ملف وطني للصحة والسلامة المھنیة كشرط مسبق لتطویر سیاسة وبرنامج وطني للصحة والسلامة المھنیة بما یتماشى مع اتفاقیة منظمة العمل الدولیة للترویج للسلامة والصحة المھنیتین.

وأضافت جرادات أن موضوع منظمة العمل الدولیة الذي سیحتفل بھ ھذا العام ھو «أوقفوا الوباء.

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السلامة والصحة في العمل یمكن أن تنقذ الأرواح» یركز على معالجة تفشي الأمراض المعدیة في العمل مع التركیز على وباء كورونا الذي تم تطویر ونشر مجموعة من الأدوات بما في ذلك تقریر شامل عن ضمان السلامة والصحة في العمل في مواجھة الوباء.

من ناحیتھ أكد الممثل الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لدول الخلیج الدكتور إبراھیم الزیق أن العاملین في مجال الصحة في العالم ھم في الخط الأمامي للاستجابة لتفشي الوباء بالتالي ھم یتعرضون لمخاطر تعرضھم لخطر الإصابة وتشمل المخاطر التعرض للمرض وساعات العمل الطویلة والضیق النفسي والتعب والإرھاق المھني والعنف البدني والنفسي.

وأضاف الزیق أن منظمة الصحة العالمیة تدعو الجمیع خلال ھذا الوباء إلى اتخاذ تدابیر عاجلة لحمایة الصحة والسلامة المھنیة للعاملین الصحیین والمستجیبین للطوارئ.

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