الدلال والشاهين يقترحان فتح باب دراسة التمريض للكويتيين دون شروط وبراتب كامل مع مكافأة تشجيعية أثناء الدراسة

28 أبريل 2020 || أعلن النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين عن اقتراح برغبة لإنشاء كلية تمريض على مستوى عالي لتخريج ما لا يقل عن 500 ممرض وممرضه سنويًا من المواطنين بمميزات وكادر مشجع للانخراط بهذه الوظيفة.

رجاء في نص الاقتراح :لا يخفى على الجميع الجهود الجباره التي تقوم بها كوادر القطاعات الصحية والطواقم الطبية في الكويت وفي العالم أجمع تجاه مواجهة جائحة فايرس “كورونا”، ويعد العاملون فيقطاع التمريض أحد أعمدة صفوف المواجهة جنبا مع جنب مع اخواتهم واخوانهم الأطباء،ولذا فانه من الواجب أن تدعم القطاعات الطبية المختلفة ومن ابرزهم الأطباء والعاملون في مهنة التمريض , والكتاب المقترح يركز على مهنة التمريض باعتبارها مهنة أساسية لا غنى عنها في العمل الطبي , فكما أنه في الأوضاع الطبيعية لا يستغنى عن الممرضين والممرضات فأن الحاجه لهم في الازمات والاوبئة اكثر ضرورة كما هو الوضع حالياً في ظل انتشار وباء فيروس كورونا , وقدأكدأهل الاختصاص أن هناك عجزًا في أعداد مقدمي الرعاية الصحية وبخاصة تخصص التمريض عالمياً ومحليا ، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث عجز عالمي في أعداد العاملين في الرعاية الصحية وبخاصة في تخصص التمريض، فقدبلغت نسبة الهيئة التمريضية من العاملين في الرعاية الصحية إلى ما يقارب 48% فقط، وقدرت المنظمة بأن العالم سيحتاج الى 9 مليون ممرض في عام 2030، وبناء عليه فأنه في ظل العجز العالمي في أعداد الهيئة التمريضية فان إعداد الكوادر الوطنية ودعمهم وتشجيعهم للعمل في هذه المهنة النبيلة هو الحل لتوفير الاحتياج المحلي، خاصة أن أعداد الممرضين الكويتيين لا يزالأقل بكثير مما يطمح له، وبحسب احصائيات وزارة الصحة فإن معظم الممرضين والممرضات يتم جلبهم من اكثر من 40 جنسية ويشكلون 96% من قطاع هيئة التمريض وان أي عجز في هيئة التمريض يؤدي إلى انخفاض كفاءة وجودة الرعاية الصحية، كما يزيد فرصة الأخطاء الطبية وما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد صحة وسلامة المرضى؛ ولاهمية كل ما سبق وحرصا على تسليط الضوء على هذا القطاع الهام مع عدم اغفال القطاعات الطبية الاخرى المختلفة.

لذافإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:1-إنشاء كلية تمريض على مستوى عالي ولها القدرة على تخريج لا يقل عن 500 ممرض وممرضه سنويًا من المواطنين بمميزات وكادر مشجع للانخراط بهذه الوظيفة , على ان يكون من اهم اهداف الكلية ووزارة الصحة «خلال 10 سنوات تصبح نسبة الكويتيين 50% من القطاع».

2-فتح باب الدراسة للكويتيين لدراسة التمريض دون شروط وبراتب كامل مع مكافأة تشجيعية أثناء الدراسة.

3- إقرار كادر مجزي للتمريض الكويتي يعتمد إضافة على الراتب الأساسي مع إقرار نهاية خدمة خاصة ومجزية أسوة بالعسكريين حيث الممرضين والعسكريين حاليا في أزمة كورونا يعملون في خط الدفع الأول بل أن الممرضين دورهم أكثر أهمية.

بالإضافة إلى ربط المستوى الفني مع الوظيفة الإشرافية في الترقيات والترشح للمناصب الإشرافية.

4- إلزام الممرضين حاملي شهادة التمريض الذين هم في الخدمة باستكمال دراستهم دبلوم أو بكالوريوس للإرتقاء بالمهنة وذلك بصرف حافز مجزي أثناء الدراسة عن طريق إطلاق حملة وطنية تشجيعية.

5-تحديث وتطوير قوانين وتشريعات مزاولة مهنة التمريض وتنظيم عملية الترخيص وتجديدها كل سنتين مع أهمية تضمين التشريعات محفزات ومميزات للعاملين في هذا المجال وبالأخص طلبة التمريض.

6-المسارعة في اعتماد هيكل تنظيمي جديد كامل وشامل التبعية والصلاحية لقطاع التمريض من الوزارة وديوان الخدمة المدنيةمع اعتماد كافة المسميات وتحديد الحقوق والواجبات مع أهمية مراعاة الحوكمةفي اختيار المناصب القيادية والإشراقية في قطاع التمريض في ظل مباديء العدالة والشفافية.

7-إعطاء العاملين في مهنة التمريض ميزة التمتع بصلاحيات واستقلالية في قرارات قطاع التمريض وفق النظم والسياسات المتفق عليها عالميا للنهوض بمهنة التمريض والمنظومة الصحية،والعمل على التعامل مع قطاع التمريض على أنه كيان مستقل لما يتميز بطبيعة خاصةدون هيمنة القطاعات الأخرى باتخاذ قرارات تضر بالتمريض وذلك دون دراية منهم بأسس و نظم التمريض وممارسته.

8-إنشاء آلية الكترونية وفق ضوابط قانونية في عملية تعيينات التمريض المحلية والخارجية لتسهيل الإجراءات والحد من التدخلات الخارجية في ذلك مع ربطها بديوان الخدمة المدنية.

9- إنشاء نقابة للتمريض للوقوف على حقوق ومطالب الممرض الكويتي وغير الكويتي وضمان تشريعات ونظم المهنة وتطويرها .