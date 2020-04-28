الرئيس الغانم: ستنهزم مافيا تجار الإقامات بإذن الله وبجهود الجميع

اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مافيا تجار الإقامات ستنهزم بإذن الله وبجهود الجميع، مبينا انهم السبب الرئيسي في وجود العمالة السائبة بالبلاد والسبب الأول في ظلم الناس.

واعرب الغانم عن شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح على تشكيل لجنة للتحقيق اليوم في كل ما يثار من ملابسات بشأن ملف تجارة الاقامات، مطالبا اللجنة بالاعلان عن نتائجها فور الانتهاء من أعمالها حتى لا تنجح مافيا تجار الإقامات في خلط الأوراق.

جاء ذلك في تصريح صحفي للرئيس الغانم عقب الاجتماع مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور 19 نائباً، وذلك ضمن سلسة الاجتماعات النيابية – الحكومية المصغرة ذات الصلة بأزمة كورونا.

وأضاف الغانم ان الاجتماع بحث كثير من الأمور وتناول شرحا لكثير من الحقائق والمعلومات ابتداء من سياسة الإجلاء وما وصلت إليه حتى الآن ومروراً بالعديد من الموضوعات من أهمها التركيبة السكانية وأعداد الوافدين.

واوضح الغانم ان الوزيرين استمعا إلى آراء ومقترحات النواب وإلى بعض بقوانين المزمع تقديمها من قبلهم لإنهاء مشكلة التركيبة السكانية وحل مشكلة الوافدين بشكل عادل وبدون ظلم لأحد.

وقال الغانم” وفق ما أبلغتنا الوزيرة أنه من بين 158 ألفا و433 مخالفاً لقانون الإقامة في الكويت، هناك 18 ألفا و180 وافدا تقريبا موجودون في مراكز الإيواء مستعدون لعملية الإجلاء وترك البلاد”، متمنيا زيادة وتيرة الاسراع في الانتهاء من هذا الملف.

وذكر الغانم” أود أن أعرج على أمر في غاية الأهمية سبق أن طرحته ولحقني بعد ذلك العديد من النواب وأنا شاكر لهم، وطرح اليوم في الاجتماع وهو موضوع تجار الإقامات والذين هم السبب الرئيسي في هذه العمالة السائبة وهم السبب الأول في ظلم الناس”.

واوضح الغانم ان من دفع أموالاً خارج بلده لمجرم حتى يأتي إلى الكويت معتقدا بأنه سيحصل على ثروات مخطئ خطأ كبيراً، لكن الخطيئة فيمن خالف شرع الله وخالف كل ما هو إنساني وأخلاقي وقبل على نفسه بأن يأخذ هذه الأموال السحت ويترك هذه العمالة السائبة في الشارع.

واعرب الغانم عن شكره لوزير الداخلية أنس الصالح على تشكيل لجنة للتحقيق اليوم في هذا الموضوع وكل ما يثار من ملابسات، مبينا ان مافيا تجارة الإقامات ليست سهلة، فهناك أناس بالداخل تسهل لهم وأناس بالداخل تحاربهم.

واضاف الغانم بهذا الصدد على لجنة التحقيق التي شكلها الوزير أن تعلن نتائجها فور الانتهاء من أعمالها حتى لا تنجح مافيا تجار الإقامات في خلط الأوراق.

واكد الغانم على ضرورة أن يكون هناك تفريق بين القيادات النزيهة الشريفة التي حاربت تجار الإقامات ومكافأتهم، ومحاسبة في الوقت ذاته للقيادات الفاسدة التي سهلت هذا الأمر لتجار الإقامات.

وقال الغانم” أشكر بعض زملائي النواب سواء من يتفقوا معي سياسياً أو لا يتفقوا على دعم ما قلته في تصريحي السابق بشأن تجار الاقامات سواء من رغب في توجيه أسئلة برلمانية أو التصريح بذلك “.

واختتم الغانم تصريحه قائلا ” بالنهاية ستنهزم مافيا تجار الإقامات بإذن واحد أحد ونمحو هذه الصفحة السوداء من تاريخ الكويت”.

وحضر الاجتماع أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي، ومراقب المجلس النائب نايف المرداس، والنواب محمد الدلال، والدكتور خليل أبل، وخالد الشطي، وعدنان عبد الصمد، وعبد الوهاب البابطين، وعبد الله فهاد العنزي، ويوسف الفضالة، والدكتور بدر الملا، وعبد الله الكندري، وخليل الصالح، وسعدون حماد العتيبي، ورياض العدساني، واحمد الفضل، والدكتور محمد الحويلة، وعمر الطبطبائي، وسعد الخنفور، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.