العدساني يستعجل الحكومة حسم موضوعات التركيبة السكانية والإجلاء وفئات المواطنين بدون رواتب

28 أبريل 2020 || كشف النائب رياض العدساني أنه تمت مناقشة عدد من القضايا في الاجتماع النيابي في مجلس الأمة بحضور وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة، وأبرزها إجلاء الكويتيين من الخارج والتركيبة السكانية وتجار الاقامات وموضوع «الكويتيين من غير رواتب».

وأضاف العدساني في تصريح صحافي، أن موضوع «المواطنين من غير رواتب» مس عددا من الشرائح ومن بينها من استوفى جميع الشروط والإجراءات وتم تعيينه ولكن لم يباشر العمل ومن تمت إحالته للتقاعد ومن توظف في القطاع الخاص ولكن لم يقم باستكمال إجراءات دعم العمالة وكذلك الأرامل والمطلقات اللاتي لم يتم تحديث بياناتهن والسبب يرجع لتعطيل الدوائر الحكومية لأزمة كورونا.

وتابع ” لذلك فإن هذا الأمر يتطلب حسمه بأسرع وقت، لافتا إلى أن الحكومة قد أفادت بأنه جار التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة والجهات المختصة من بينها وزارة الشؤون.

و أكد العدساني أن هذا الأمر يتطلب الاستعجال خاصة أنهم استوفوا جميع الشروط والاجراءات والتعطيل جاء بسبب ازمة كورونا وايقاف الدوائر الحكومية وهذا الامر يحتم على الحكومة ان تستعجل بحسم هذا الملف ولا يكون معلقا خاصة وان هذه الفئات عليهم التزامات مالية ولا يجوز شرعا أو قانونا استمرار هذه المشكلة.