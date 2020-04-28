وزير «التربية» يبحث مع وكلاء الوزارة جهوزية المدارس ما بعد أزمة «كورونا»

28 أبريل 2020 || بحث وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي اليوم الثلاثاء في اجتماعه مع وكلاء الوزارة العديد من الموضوعات مثل استغلال المدارس من قبل الجهات المعنية وجهوزية المدارس ما بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة المتحدث الرسمي للوزارة فيصل المقصيد في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة كيفية استعداد المدارس لاستقبال الطلبة في منشأة تربوية صحية آمنة مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يقوم بتجهيز هذه المدارس من قبل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط.

وأضاف المقصيد أن قطاع البحوث التربوية والمناهج يقوم بوضع آلية تفاعلية للمنصة الإلكترونية من خلال بنك المعلومات والأسئلة الإفتراضية لافتا الى أن المنصة يتم تسجيلها وفق خطة موضوعة على أن يتم الإنتهاء منها في منتصف الشهر المقبل.

وأوضح أنه تم البحث بأمور متعلقة بالمناطق التعليمية حيث تم تكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامه السلطان بالايعاز لمدراء عموم المناطق التعليمية بضرورة مباشرة بعض الأمور الادارية العالقة في المناطق التعليمية.

وذكر أنه تم الإيعاز لمجموعة من فريق العمل بكل منطقة تعليمية للقيام بأعمالها وفق احتياجات ومتطلبات الوزارة على أن تكون من خلال تنسيقهم مع وكيل قطاع التعليم العام.

وأكد أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث موضوع العقود المتعثرة والعالقة لدى الجهات المعنية والمطالبة بمتابعتها خاصة مع الجهات المعنية في الدولة منها ديوان المحاسبة ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع.