الشاهين يقترح صرف دعم عمالة إضافي شهريًا للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس بـ «التأمينات»

29 أبريل 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته: تسبب انتشار وباء «كورونا» المستجد في تعطل حركة النقل المحلي والعالمي، وتوقف كثير من جوانب الصناعة والتجارة حول العالم، وطالت آثار الأزمة بلدنا الحبيبة الكويت، عبر الوقف الإجباري للعديد من الأنشطة.

ولما كان هناك ما يقرب من 15000 كويتي وكويتية من أصحاب الأعمال المسجلين في “الباب الخامس” بالتأمينات الاجتماعية قد توقفت مصادر رزقهم، عبر توقف أغلب أعمال مكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية والاستشارات والمطاعم والمقاهي وغيرها، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:- صرف دعم عمالة إضافي شهريًا للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين في “الباب الخامس” بالتأمينات الاجتماعية لحين عودة الأنظمة الاقتصادية والأعمال الحرة لطبيعتها.

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