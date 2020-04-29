«البلدية»: إغلاق 10 محال بالعاصمة والاحمدي خالفت الاجراءات الاحترازية من «كورونا»

29 أبريل 2020 || أعلنت بلدية الكويت اليوم الاربعاء إغلاق عشرة محال تجارية في محافظتي العاصمة والأحمدي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال رئيس فريق الطوارئ بفرع محافظة العاصمة زيد العنزي في بيان صحفي إن الفريق قام بإغلاق سبعة محلات إداريا وتحرير سبع مخالفات لافتا الى أنه تم التعامل مع 36 بلاغا واردا عبر الخط الساخن.

وأضاف العنزي أن الفريق قام بتنفيذ عدة جولات ميدانية على المحلات والاسواق المركزية والجمعيات التعاونية بمنطقتي الري والشويخ للتأكد من الالتزام بالقرارات الادارية «703 و709 و710 لسنة 2020».

وذكر أن الفريق قام بالتأكد من التزام المحلات المستثناة من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة باتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية تجنبا لانتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه تم تحرير 24 مخالفة بالتعاون مع القوى العاملة بالنقاط الامنية أثناء الكشف على تصاريح توصيل خدمة الطلبات للمطاعم.

وأوضح البيان أن الفرق المعنية بإزالة المخالفات ومراقبة المحلات بالأحمدي أغلقت ثلاثة محلات اداريا كما حررت ثلاث مخالفات خلال ال48 ساعة الماضية.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين الى الاتصال على الخط الساخن «139» الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب «24727732» في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.

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