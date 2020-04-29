«البلدية»: إغلاق 10 محالّ بالعاصمة والأحمدي خالفت الإجراءات الاحترازية من «كورونا»

29 أبريل 2020 || أعلنت بلدية الكويت اليوم الأربعاء إغلاق عشرة محالّ تجارية في محافظتي العاصمة والأحمدي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال رئيس فريق الطوارئ بفرع محافظة العاصمة زيد العنزي في بيان صحفي إن الفريق قام بإغلاق سبعة محالّ إداريًّا وتحرير سبع مخالفات، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع 36 بلاغًا واردًا عبر الخط الساخن.

وأضاف العنزي أن الفريق قام بتنفيذ عدة جولات ميدانية على المحالّ والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية بمنطقتي الري والشويخ للتأكد من الالتزام بالقرارات الإدارية «703 و709 و710 لسنة 2020».

وذكر أن الفريق قام بالتأكد من التزام المحالّ المستثناة من الغلق بقرارات وتعاميم البلدية الصادرة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية تجنبًا لانتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه تم تحرير 24 مخالفة بالتعاون مع القوى العاملة بالنقاط الأمنية أثناء الكشف على تصاريح توصيل خدمة الطلبات للمطاعم.

وأوضح البيان أن الفرق المعنية بإزالة المخالفات ومراقبة المحالّ بالأحمدي أغلقت ثلاثة محالّ إداريًّا كما حررت ثلاث مخالفات خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بالخط الساخن «139» الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب «24727732» في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.

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