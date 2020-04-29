سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد على دور غرفة التجارة في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال

29 أبريل 2020 || استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب سموه عن تهنئته لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت بمناسبة التشكيل الجديد لمجلس الادارة في أول ولاية له وتزكية السيد محمد الصقر رئيسا له مؤكدا على الدور الحيوي والمهم للغرفة في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال التجارية والصناعية.

حضر المقابلة وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل ووزير المالية الدكتور براك علي الشيتان.

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