«الصحة»:ما يتداول عن تقارير وملاحظات الوفد الصيني الزائر للبلاد غير صحيح إطلاقا»

29 أبريل 2020 || أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أن ما يتداول حول زيارة الوفد الصيني الطبي إلى البلاد من توصيات وملاحظات وتقارير غير صحيح إطلاقا نافيا في الوقت ذاته صحة ما يتم نشره عن تقارير وتوصيات خلص إليها الفريق.

وقال السند لوكالة الأنباء الكويتية إن الفريق الصيني زار اليوم الأربعاء مركز عمليات تطبيق «شلونك» وأشاد باستخدام التكنولوجيا في مكافحة وباء فيروس كورونا «سارس كوف 2» المسبب لمرض «كوفيد- 19».

وأشار إلى أن الوفد الصيني مقرر له غدا الخميس زيارة مستشفى جابر الأحمد المخصص لمعالجة المصابين بمرض «كوفيد 19» مجددا تأكيده عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن.

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