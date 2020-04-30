الكندري يسأل الوزير الجبري عن عدد القسائم الزراعية الموزعة منذ 2010

وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن عدد القسائم الزراعية التي تم توزيعها منذ عام 2010 حتى يومنا هذا.

وقال الكندري في سؤاله:

ما إنتاجية هذه القسائم الزراعية، مع تزويدي بالكميات التي تم تزويد المنتجات الزراعية للسوق المحلي؟ وما اجمالي التوسعات الزراعية التي تم إعطاؤها لأصحاب القسائم الزراعية منذ عام 2010 حتى تاريخ هذا الكتاب؟ مع تزويدي بكشف من تم الموافقة بالتوسعة له؟

وتابع الكندري: هل تم تقييم الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالأمن الغذائي لتلك الفترة؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذا التقدير في حالة وجوده، وما عدد المزارع والجواخير التي تم سحبها منذ عام 2010 حتى تاريخ 1-1-2020؟ مع تزويدي بكشف بذلك؟ مع تزويدي كذلك بكشف بالأسماء التي تم تخصيص تلك المزارع والجواخير؟