سعدون حماد يسأل وزير الصحة عن تقرير الوفد الطبي الصيني

وجه النائب سعدون حماد سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، يطلب فيه نسخة من تقرير الوفد الصيني الزائر للكويت فور الانتهاء من إعداده، بعد قيامه بزيارة بعض المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، ومعاينة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الصحية في البلاد سواء العلاجية أو الوقائية، أو آليات العزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطلب إطلاعه على الأماكن التي قام الوفد بزيارتها والملاحظات التي رصدها الفريق عن الإجراءات التي تتبعها «الصحة» لكل مكان على حدة، ونسخة من محاضر اجتماعات الفريق الصيني مع المختصين في «الصحة» خلال زيارته للبلاد، ونسخة من التوصيات التي أبداها.

وسأل حماد عن خطة «الصحة» لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير الوفد الصيني، وموعد البدء بتنفيذها.