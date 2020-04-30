الفضل يعلن عن تقدمه بثلاثة اقتراحات بقوانين حول أزمة كورونا .. ويطالب ” الشؤون” بتسهيل أعمال الجمعيات الخيرية

30 أبريل 2020 || أعلن النائب أحمد الفضل عن تقدمه بثلاثة اقتراحات بقوانين بصفة الاستعجال ذات الصلة بأزمة كورونا والانعكاسات الاقتصادية لتلك الأزمة.

وقال الفضل في تصريح صحفي بمجلس الأمة انه سيتقدم بتلك الاقتراحات بعد جمع التوقيعات عليها، مضيفاً ان الاقتراح الأول يخص بعض الاعمال في القطاع الخاص التي تفاهم أصحابها مع موظفيها على خفض الراتب وهذا الاتفاق يصطدم مع قوانين الدولة. وأوضح “لذلك القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي يحتاج إلى تعديل بحيث انه إذا تفاهم الطرفان على تخفيض الراتب عند حدوث ظروف طارئة فلا مانع من ذلك”

وبين الفضل انه في الوقت الحالي ترفض وزارة الشؤون هذا الاجراء، لذلك وجب التعديل طالما هناك اتفاق حتى يكون هناك استقرار ولا يوجد ضغط على أحد الطرفين بشرط موافقة العامل. ولفت إلى ان الاقتراحين الثاني والثالث يختصان بالمواقع الإلكترونية وكنا نتمنى ان يـأتي التعديل من الحكومة تلبية لصاحب السمو عندما قال مرارا وتكرارا وأخرها في دور الانعقاد الأخير “أعينوني بقوانين وتشريعات تنظم الفضاء الإلكتروني”. وأكد الفضل ان هذين الاقتراحين لايقلان أهمية عن الإجراءات الخاصة بالأزمة الحالية خاصة في ظل ما نعانيه جميعا من انتشار للشائعات . وقال إن الاقتراح الأول يختص بالحسابات الإخبارية خاصة ان ما يتم فيها أمر غير مهني بالمرة، والاقتراح الثاني يخص الحسابات الوهمية ، لافتال الى ان القانون ترك الحرية لمن يريد ان يضع حساب وهمي لكن بشرط التزامه وتحمله المسؤولية امام جهات الدولة.

ولفت إلى ان الهدف من عرض المواد الخاصة بهذه الاقتراحات هو التعرف على ردود الأفعال والاستفادة منها .

من جانب آخر قال الفضل ” لدي قضيتين أولهما تخص هيئة من هيئات الدولة وتعتبر الأقرب إلى المواطنين وأكثر التصاقاً بهم وبصحتهم وبغذائهم ألا وهي هيئة الغذاء والتغذية”