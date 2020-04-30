العدساني يطالب الحكومة بمعالجة الملفات الحيوية والالتزام بسياسة وخطة واضحة تحقق المصلحة العامة

30 أبريل 2020 || طالب النائب رياض العدساني الحكومة بوضع سياسة عامة على أسس صحيحة وخطة واضحة يلتزم بها كل الوزراء لتحقيق المصحلة العامة.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الامة اليوم “هناك عدة امور يجب تسليط الضوء عليها وقد طرحنا ابرزها في اجتماع مكتب المجلس الأخير بحضور وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية ومن بينها ما يخص فئات المواطنين من دون رواتب.

وأوضح ان من بين هذه الفئات مواطنين انتهوا من اجراءات الفحص ولم يتم تعيينهم والبعض رواتبهم التقاعدية متوقفة بسبب تعطيل الدائر الحكومية بالإضافة إلى الأرامل والأيتام ممن لم يحدث بياناتهم.

واضاف ان البعض من المواطنين ممن قدم للعمل في القطاع الخاص واستلم راتب القطاع الخاص وباشر دوامه لم يستطع التقديم لدعم العمالة لتوقف العمل، مشيرا إلى ان هذه الموضوعات مطروحة أمام مجلس الوزراء وسنقوم بالمتابعة حتى يتم انجازها وحسمها.

وقال انه تحدث مع وزيرة الشؤون في هذا الصدد مقترحا ان يقوم ديوان الخدمة المدنية باستقبال الاشخاص الذين استوفوا اوراقهم لبحث ملفاتهم وعدم تعطيلهم اكثر من ذلك.

وأشار الى وجود العديد من الملفات محل المتابعة ومنها تأجيل أقساط بنك الائتمان وصندوق المعسرين والاسرة مستغربا عدم البت في هذا الموضوع حتى الآن تأجيل الاقساط لمدة 6 اشهر، مطالبا الحكومة بسرعة انجازه مراعاة لظروف المواطنين.

كما طالب العدساني وزير المالية بسحب مشروع قانون الدين العام معتبرا انه مشروع مشروع خاطئ يجعل الكويت دولة مديونة، مؤكدا وجود العديد من الحلول العملية والصحيحة بعيدا عن قيود الدين.

وأكد في هذا الصدد مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء حال ثبوت الإخفاق وعدم اتباع الاجراء الصحيح لتحقيق المصلحة العامة.

ولفت الى وجود العديد من الملفات التي تحتاج الى حل حاسم ومن بينها تجارة الاقامات بان يتم فتح سجلات الشركات الكبرى من قبل وزارة الداخلية والقوى العاملة بالتفتيش والتحري والبحث اذا كانت هناك جدية في معالجة الملف.

واشار الى انه قدم ملفات مشبوهة فيما يخص تجارة الاقامات للوزير المعني وتم احالتهم للنيابة، مطالبا الحكومة باظهار الجدية في حسم هذا الملف.

وذكر العدساني انه قدم العديد من الاستجوابات لمعالجة الخلل ومواطن الفساد وانه مستمر في متابعة الملفات ولن يتهاون في متابعة ملفات اظهرت أزمة كورونا وجود خلل فعلي في ادراتها.

وشدد على اهمية معالجة الحكومة جميع الملفات الحيوية وعلى رأسها التركيبةالسكانية وتجارة الاقامات والذي اثر على البنية التحتية للبلاد ويؤثر على وضع الدولة بشكل عام.

واشار الى من بين هذه الملفات عدم المساس بجيوب المواطنين من خلال فرض ضرائب وزيادة الاعباء المالية وتقليص الدعومات وتحميلها للمواطن، مطالبا بمعالجة الميزانية بالأطر الصحيحة والابتعاد كليا عن جيب المواطن من خلال معالجة بند المصروفات الخاصة في جميع الوازارات وعلى رأسها وزاراتي الداخلية والدفاع ومجلس الوزراء.

وبين انه بالنسبة للمشاريع الكبرى فقد كلفت لجنة الميزانيات ديوان المحاسبة برفع تقرير كامل شامل عن طريقة الصرف والممارسات والعقود المباشرة والحاجة منه والتكاليف والمصروفات العامة ، مؤكدا اهمية تسليط الرقابة على اوجه الصرف لان الوقاية خير من العلاج.