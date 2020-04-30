الفضل يعلن تقدمه بثلاثة اقتراحات بقوانين حول أزمة كورونا .. ويطالب ” الشؤون” تسهيل أعمال الجمعيات الخيرية

30 أبريل 2020 || أعلن النائب أحمد الفضل تقدمه بثلاثة اقتراحات بقوانين بصفة الاستعجال ذات الصلة بأزمة كورونا والانعكاسات الاقتصادية لتلك الأزمة.

وقال الفضل في تصريح صحفي بمجلس الأمة إنه سيتقدم بتلك الاقتراحات بعد جمع التوقيعات عليها، مضيفًا أن الاقتراح الأول يخص بعض الأعمال في القطاع الخاص التي تفاهم أصحابها وموظفوها على خفض الراتب وهذا الاتفاق يصطدم بقوانين الدولة. وأوضح “لذلك القانون رقم 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي يحتاج إلى تعديل بحيث إنه إذا تفاهم الطرفان على تخفيض الراتب عند حدوث ظروف طارئة فلا مانع من ذلك”.

وبين الفضل أنه في الوقت الحالي ترفض وزارة الشؤون هذا الإجراء، لذلك وجب التعديل طالما هناك اتفاق حتى يكون هناك استقرار ولا يوجد ضغط على أحد الطرفين بشرط موافقة العامل. ولفت إلى أن الاقتراحين الثاني والثالث يختصان بالمواقع الإلكترونية وكنا نتمنى أن يأتي التعديل من الحكومة تلبية لصاحب السمو عندما قال مرارًا وتكرارًا وآخرها في دور الانعقاد الأخير “أعينوني بقوانين وتشريعات تنظم الفضاء الإلكتروني”. وأكد الفضل أن هذين الاقتراحين لا يقلان أهمية عن الإجراءات الخاصة بالأزمة الحالية خاصة في ظل ما نعانيه جميعًا من انتشار للشائعات . وقال إن الاقتراح الأول يختص بالحسابات الإخبارية خاصة أن ما يتم فيها أمر غير مهني بالمرة، والاقتراح الثاني يخص الحسابات الوهمية، لافتًا إلى أن القانون ترك الحرية لمن يريد أن يضع حسابًا وهميًّا لكن بشرط التزامه وتحمله المسؤولية أمام جهات الدولة.

ولفت إلى أن الهدف من عرض المواد الخاصة بهذه الاقتراحات هو التعرف على ردود الأفعال والاستفادة منها .

من جانب آخر قال الفضل ” لدي قضيتان أولهما تخص هيئة من هيئات الدولة وتعتبر الأقرب إلى المواطنين وأكثر التصاقًا بهم وبصحتهم وبغذائهم ألا وهي هيئة الغذاء والتغذية”.