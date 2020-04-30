ناصر الدوسري: لا يمكن لمنصف قبول المساس برواتب القطاع النفطي

قال النائب ناصر الدوسري، إن الجهود التي بذلها العاملون في القطاع النفطي لدعم أخوانهم قي الصفوف الأولى في هذه الأزمة، تؤكد الدور الكبير للعمالة الوطنية في هذا القطاع، مؤكداً أنه لا يمكن لمنصف قبول المساس برواتبهم.

من ناحية أخرى، كشف النائب رياض العدساني أنه تحدث أمس مع وزيرة الشؤون وديوان الخدمة المدنية بخصوص «الكويتيون بلا رواتب»، وهم الذين توقفت رواتبهم لتعطل الدوائر الحكومية بسبب فيروس كورونا، لافتاً إلى أن كل من استوفى أوراقه وأجرى الفحوصات ولم يباشر عمله بسبب الأزمة، عليه التوجه إلى وكيل ديوان الخدمة لدراسة ملفه والبحث فيه.