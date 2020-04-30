العدساني يطالب الحكومة معالجة الملفات الحيوية والالتزام بسياسة وخطة واضحة تحقق المصلحة العامة

30 أبريل 2020 || طالب النائب رياض العدساني الحكومة وضع سياسة عامة على أسس صحيحة وخطة واضحة يلتزم بها كل الوزراء لتحقيق المصحلة العامة.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم “هناك عدة أمور يجب تسليط الضوء عليها وقد طرحنا أبرزها في اجتماع مكتب المجلس الأخير بحضور وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية ومن بينها ما يخص فئات المواطنين من دون رواتب.

وأوضح أن من بين هذه الفئات مواطنين انتهوا من إجراءات الفحص ولم يتم تعيينهم والبعض رواتبهم التقاعدية متوقفة بسبب تعطيل الدائر الحكومية بالإضافة إلى الأرامل والأيتام ممن لم تحدث بياناتهم.

وأضاف أن البعض من المواطنين ممن قدم للعمل في القطاع الخاص وتسلم راتب القطاع الخاص وباشر دوامه لم يستطع التقديم لدعم العمالة لتوقف العمل، مشيرًا إلى أن هذه الموضوعات مطروحة أمام مجلس الوزراء وسنقوم بالمتابعة حتى يتم إنجازها وحسمها.

وقال إنه تحدث إلى وزيرة الشؤون في هذا الصدد مقترحًا أن يقوم ديوان الخدمة المدنية باستقبال الأشخاص الذين استوفوا أوراقهم لبحث ملفاتهم وعدم تعطيلهم أكثر من ذلك.

وأشار إلى وجود العديد من الملفات محل المتابعة ومنها تأجيل أقساط بنك الائتمان وصندوق المعسرين والأسرة، مستغربًا عدم البت في هذا الموضوع حتى الآن تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، مطالبًا الحكومة سرعة إنجازه مراعاة لظروف المواطنين.

كما طالب العدساني وزير المالية سحب مشروع قانون الدين العام معتبرًا أنه مشروع خاطئ يجعل الكويت دولة مدينة، مؤكدًا وجود العديد من الحلول العملية والصحيحة بعيدًا عن قيود الدين.

وأكد في هذا الصدد مراقبة الحكومة ومحاسبة الوزراء حال ثبوت الإخفاق وعدم اتباع الإجراء الصحيح لتحقيق المصلحة العامة.

ولفت إلى وجود العديد من الملفات التي تحتاج إلى حل حاسم ومن بينها تجارة الإقامات بأن يتم فتح سجلات الشركات الكبرى من قبل وزارة الداخلية والقوى العاملة بالتفتيش والتحري والبحث إذا كانت هناك جدية في معالجة الملف.

وأشار إلى أنه قدم ملفات مشبوهة فيما يخص تجارة الإقامات للوزير المعني وتم إحالتها للنيابة، مطالبًا الحكومة إظهار الجدية في حسم هذا الملف.

وذكر العدساني أنه قدم العديد من الاستجوابات لمعالجة الخلل ومواطن الفساد وأنه مستمر في متابعة الملفات ولن يتهاون في متابعة ملفات أظهرت أزمة كورونا وجود خلل فعلي في إدارتها.

وشدد على أهمية معالجة الحكومة جميع الملفات الحيوية وعلى رأسها التركيبة السكانية وتجارة الإقامات والذي أثر على البنية التحتية للبلاد ويؤثر على وضع الدولة بشكل عام.

وأشار إلى من بين هذه الملفات عدم المساس بجيوب المواطنين من خلال فرض ضرائب وزيادة الأعباء المالية وتقليص الدعومات وتحميلها للمواطن، مطالبًا بمعالجة الميزانية بالأطر الصحيحة والابتعاد كليًّا عن جيب المواطن من خلال معالجة بند المصروفات الخاصة في جميع الوزارات وعلى رأسها وزاراتا الداخلية والدفاع ومجلس الوزراء.

وبين أنه بالنسبة للمشاريع الكبرى فقد كلفت لجنة الميزانيات ديوان المحاسبة رفع تقرير كامل شامل عن طريقة الصرف والممارسات والعقود المباشرة والحاجة منه والتكاليف والمصروفات العامة، مؤكدًا أهمية تسليط الرقابة على أوجه الصرف لأن الوقاية خير من العلاج.