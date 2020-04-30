«التربية»: صرف رواتب العائدين من الإجازات والمنقطعين عن العمل

30 أبريل 2020 ||عقد وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي اجتماعا موسعا مع وكیل الوزارة بالإنابة الدكتور بدر المطیري والوكلاء المساعدین لمناقشة عدد من القضایا التربویة والملفات العالقة جراء جائحة فیروس كورونا المستجد.

وقال الوكیل المساعد للتعلیم العام أسامة السلطان في تصریح صحفي عقب الاجتماع انه تم حصر أسماء الحاصلین على الإجازات التي انتھت خلال فترة تعطیل العمل بالدوائر الحكومیة الحالیة تمھیدا لصرف رواتبھم.

وأضاف السلطان أنه تم أیضا حصر أسماء ممن لدیھم إشعار وقف راتب بسبب الانقطاع عن العمل مستدركا ان العمل جار على إنھاء الإجراءات من خلال المناطق التعلیمیة للتمكن من صرف رواتبھم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه تم كذلك حصر أسماء المعینین الجدد والذین لم یتمكنوا من مباشرة عملھم بسبب فترة تعطیل العمل بالدوائر الحكومیة لرفعھا لمجلس الوكلاء لاتخاذ القرار اللازم.

إلى ذلك عقد مجلس مدراء عموم المناطق التعلیمیة اجتماعا لمناقشة استعدادات المناطق التعلیمیة لتسییر الأمور الطارئة والعاجلة ومتابعة المدارس المستغلة من قبل جھات الدولة الأخرى وھیئات المجتمع المدني بالمناطق التعلیمیة.

تم خلال الاجتماع تبادل المقترحات ووجھات النظر حول العام الدراسي في حال استمرار الأزمة الحالیة المرتبطة بالفیروس.

«إع»