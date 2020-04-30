«العدل»: تشغيل جزئي للتسجيل العقاري والتوثيق ابتداء من الأحد المقبل

30 أبريل 2020 || أعلنت وزارة العدل بدء التشغیل الجزئي لأعمال قطاع التسجیل العقاري والتوثیق

اعتبارا من یوم الأحد المقبل لإنجاز المعاملات الضروریة لضمان حسن سیر وانتظام العمل في إدارتي التسجیل العقاري والتوثیق.

وقالت الوزارة في بیان صحفي اليوم إن المعاملات في ادارة التسجیل العقاري سیتم تسلیمھا وتحدید موعد للحضور فقط عن طریق نظام «الأونلاین» ومن خلال بوابة العدل الإلكترونیة.

وأضافت أنه سیتم استقبال الاستفسارات عن طریق خدمة «الواتساب» فقط في أوقات العمل الرسمیة على الرقم «22486559» على أن تباشر أعمال الائتمان العقاري في بعض البنوك بالتنسیق مع اتحاد المصارف.

وذكرت أن العمل في إدارة التوثیق سیتم عبر تقدیم طلب عبر خدمة «الواتساب» على الرقم «22486498 «لبحث المعاملة وتحدید موعدالحضور لإتمام المطلوب.

وبینت أن استقبال جمیع المراجعین المحددة لھم المواعید المسبقة سیكون في المقر الكائن بمجمع الوزارات لإنجاز المعاملات الضروریة الخاصة بمحافظتي العاصمة وحولي في حین سیكون المقر الكائن بمجمع محاكم الفروانیة مخصصا لإنجاز المعاملات الضروریة الخاصة بمحافظتي الفروانیة والجھراء أما المقر الكائن بمجمع محاكم الأحمدي فسیكون مخصصا لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبیر.

ودعت وزارة العدل المراجعین إلى التقید والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحیة الصادرة من وزارة الصحة .

«إع»