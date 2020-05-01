وزارة الصحة : تسجيل 4 وفيات و353 إصابة جدیدة بفیروس كورونا

01 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الیوم الجمعة تسجیل 353 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان صحفي الیومي إنه تم تسجیل اربع حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 30 حالة.

وأوضح السند أن حالات الوفاة ھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 72 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 14 یوما وحالة لمقیم من الجنسیة البنغلادشیة یبلغ من العمر 50 عاما كان یتلقى الرعایة منذ 6 أیام وحالة أخرى لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ العمر 45 عاما كان یتلقى الرعایة منذ 4 أیام وحالة لمقیم من الجنسیة المصریة یبلغ من العمر 61 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة منذ 14 یوما.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن الیوم الجمعة شفاء 63 حالة من المصابین بفیروس كورونا لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1602 حالة.