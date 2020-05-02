«الصحة»: 242 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 4619 .. وتسجيل 3 حالات وفاة

02 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة.

وأوضح السند أن حالات الوفاة الثلاث هي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 43 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 11 يوما والحالة الثانية لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 34 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 11 يوما أما الحالة الاخيرة فهي لمقيم من الجنسية الأردنية يبلغ من العمر 71 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام.

وأضاف أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 3 حالات هي «حالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة» و«حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة» مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وذكر أن عدد الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ 232 حالة «34 حالة لمواطنين كويتيين» و«93 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية» و«31 حالة من الجنسية المصرية» و«21 حالة من الجنسية البنغلاديشية» و«13 حالة من الجنسية الفلبينية» و«8 حالات من الجنسية الباكستانية» و«7 حالات من الجنسية السورية».

وبين أن من الحالات المخالطة أيضا «4 حالات من الجنسية السودانية» و«3 حالات لكل من المقيمين بصورة غير قانونية والجنسيات السعودية والأردنية والنيبالية» و«حالتين لكل من الجنسيتين السيريلانكية واللبنانية» و«حالة لكل من الجنسيات بنين والاندونيسية والايرانية والأفغانية والتايلندية».

وأشار إلى أن عدد الحالات المصابة التي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين بلغ 7 حالات «5 حالات لمواطنين كويتيين» و«حالة من الجنسية الإماراتية» و«حالة لمقيم من الجنسية الفلسطينية».

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة خلال ال24 ساعة الماضية قال السند إنه تم خروج 3 حالات من العناية المركزة إلى الجناح وتم دخول 5 حالات جديدة للعناية كما تم تسجيل 3 حالات وفاة وبذلك يصبح المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 69 حالة منها 35 حالة مستقرة و34 حالة حرجة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد 19» التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 2883 حالة.

وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد أن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 98 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهاتالرسمية في الدولة التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 101 حالة ليصبح مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في البلاد 1703 حالات.