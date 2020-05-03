خالد العتيبي يسأل عن أرباح الجهات الحكومية المودعة بالشركات والبنوك

توجه النائب خالد العتيبي، لوزير المالية براك الشيتان، بعدد من الأسئلة تتعلق بأرباح الجهات الحكومية المودعة في الشركات والبنوك المحلية.

وقال العتيبي في سؤاله: دأبت الجهات الحكومية ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وغيرها على إيداع الفوائض المالية من ارباح وغيرها في البنوك المحلية والشركات الاستثمارية كودائع قصيرة وطويلة الآجل وفق آلية معينة، وعليه يرجى الرد على الاسئلة التالية:

ما الأسس التي تقوم بها وزارة المالية بالتعامل مع أرباح وفوائض الجهات الحكومية لاسيما التابعة لها؟، يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بحجم الأموال المودعة لهذه الجهات في البنوك والشركات الاستثمارية مع ذكر اسماء البنوك والشركات الاستثمارية المودعة فيها الاموال حتى تاريخه؟. ما الآلية التي يتم من خلالها اختيار البنوك والشركات لإيداع الاموال بها؟. كم يبلغ حجم العوائد على المبالغ المودعة خلال آخر خمس سنوات؟. هل تشرف الوزارة بشكل مباشر على السياسات الاستثمارية لأموالها المودعة لدى البنوك والشركات؟. هل لديكم توجه لسحب الاموال المودعة في البنوك لسد عجز الموازنة بسبب ازمة كورونا بدلًا من الاقتراض أو السحب من صندوق الاجيال القادمة؟.