«التشريعية»: التصويت على تعديلات «المرافعات المدنية والتجارية» بشأن الإعلان الالكتروني .. الخميس المقبل

03 مايو 2020 || ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم 8 اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون 38 /1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص «الاعلان الالكتروني» بحضور ممثلين عن وزارة العدل وجمعية المحامين.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بمجلس الأمة ان اللجنة ستصوت على هذه المقترحات في اجتماع يعقد الخميس المقبل، مؤكدا أهميته لمرفق العدالة والقضاء في دولة الكويت.

وأوضح الشطي ان الاقتراحات النيابية الثمانية تسعى في مجملها لإيجاد حل لمشكلة الإعلان القضائي، مع تفاوت وجهات النظر فيما بينها حول المادة 5 من قانون المرافعات، وعلى كيفية الإعلان هل سيكون وجوبي ام اختياري، وأيضا متى يكون وجوبي والحالات التي يكون فيها جوازي.

واشار الى ان اللجنة اطلعت في اجتماعها اليوم على مذكرة من المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه الاقتراحات، ورأت انه من الواجب دعوة هيئة المعلومات المدنية ووزارة المواصلات للاجتماع القادم حتى يكون هناك وجهة نظر سليمة.

واعتبر الشطي ان موضوع الإعلان معضلة حقيقية في الكويت حتى من قبل ازمة كورونا وهناك عشرات الآلاف من الاعلانات وحقوق ضائعة بسبب الإعلان التقليدي.

وبين أن من المسائل المهمة التي تم مناقشتها اليوم ما يتعلق بالافراد الذين لا يتقنون التعامل مع التنقيات الحديثة مثل كبار السن، مشيرا الى اهمية مراعاة هذه الفئة ممن لا يجيدون التعامل معها.

وكشف عن ان اللجنة لديها رؤية شاملة لهذا الموضوع وسوف تبحث الحلول المناسبة لجميع الإشكاليات .