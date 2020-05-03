الدلال: وجهت سؤالًا إلى وزير الصحة عن مدى كفاية المخزون الطبي

03 مايو 2020 || أكد النائب محمد الدلال ضرورة الاهتمام بالمخزون الطبي في الكويت، لافتًا إلى أنه توجه بسؤال برلماني إلى وزير الصحة الشيخ دكتور باسل الصباح عن مدى كفاية هذا المخزون.

وأعرب الدلال في تصريح بمجلس الأمة اليوم عن تقديره لكل من وزير الصحة وأركان الوزارة والطاقم الطبي والتمريضي، مؤكدًا أنهم رأس الحربة في مواجهة الوباء لكن هذا لا يمنع من المحاسبة.

وتساءل الدلال هل المخزون الطبي والمستلزمات الطبية والصحية كافية لمواجهه الوباء في الأشهر القادمة؟ وهل هناك بطء في جلب المستلزمات الصحية والطبية وطول الدورة المستندية؟ وهل هناك نقص وتأخير في وجود الأدوية في عدد من المراكز الصحية؟وشدد على ضرورة الاهتمام بالمخزون الطبي كالاهتمام بالمخزون الغذائي وأن يشمل جميع الموجودين على أرض الكويت، مطالبًا مجلس الوزراء بالتدخل وتسليط الضوء على هذه القضية.

وتمني الدلال من الله عز وجل ان يتم رفع هذا البلاء عن الأمة عاجلا غير اجلا مقدما كل الشكر للموجودين في الصفوف الامامية من اهل الكويت والمقيمين الذين يواجهون البلاء.