«الداخلية» تخفض تصاريح عدم التعرض خلال حظر التجول 50 بالمائة وتعيد النظر بمنحها بعض الجهات

03 مايو 2020 || أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد إعادة النظر في تصاريح عدم التعرض خلال سريان أوقات حظر التجول الجزئي المفروض في جميع أرجاء البلاد احترازيًّا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والممنوحة لمؤسسات القطاعين العام والخاص مع خفضها بنسبة 50 بالمائة.

وقالت «الداخلية» في بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني إنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد بشأن فرض حظر التجول الجزئي «من الرابعة مساء حتى الثامنة صباحًا يوميًّا» ونظرًا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وجه مجلس الوزراء بخفض أعداد تصاريح عدم التعرض التي صدرت لجميع الجهات الحكومية والخاصة وذلك للمصلحة العامة.

وذكرت أنه بناء على توجيهات وتعليمات مجلس الوزراء وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية سيتم تلقائيًّا خفض التصاريح الممنوحة لجميع الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة مع إعادة النظر في منحها بعض الجهات التي لا تستوجب طبيعة عملها الحصول عليها.

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