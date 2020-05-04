الهاشم لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: هل أنتِ عاجزة عن القيام بمسؤولياتك؟

وجهت النائب صفاء الهاشم الشكر لوزير الداخلية وجميع رجال الأمن على احتواء الشغب الذي قامت به مجموعة من الجالية المصرية في مراكز الايواء.

وقالت الهاشم: كلمة شكراً لاتكفي لمعالي وزير الداخلية أنس الصالح وفرقة الأبطال في احتواء المحاجر وضبط الإنفلات فى كبد…أما آن الأوان لحل المشكلة من جذورها؟!

وتوجهت الهاشم بسؤالا لوزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قائلة: هل أنتِ عاجزة عن وضع خطة إجلاء لمواطنيك بالخارج والإعلان عنها وتقومين بمسئولياتك في تطمين الجالية وبث روح التفاؤل، أم أن تصريحاتك يفهم منها: إعذرونا ياعمالة والأولوية مش ليكم!، الأولوية لمن هم في جزر بالي والمالديف والفنانين؟!

وتابعت الهاشم: معلومة لكِ يا وزيرة الهجرة بالخارج ان دولة الكويت تكفلت بفحص مواطنيها وجميع رعايا دول العالم بالكرة الأرضية «بدون مقابل» للتأكد من سلامتهم وبالتأكيد لن ترسل لكم الكويت رعايا مصابين وهذا ما يزيد الاستغراب في خوفك من إستقبال مواطني بلدك وتطمينهم لرؤية أهلهم.

وأضافت: سبق بأن تغنيتي بأن كرامة المصري المغترب خط أحمر ، و هنا أرد عليك بكل هدوء بأن صحة المواطن المصري و لم شمله مع عائلته و تطمينه بخطة إجلائه هي أشد أنواع الكرامة و الخطوط الحمراء…كوني معه فى السراء والضراء.