«الصحة»: 295 إصابة جديدة ب«كورونا» والإجمالي 5278.. وتسجيل حالتي وفاة

04 مايو 2020 || أعلنت وزارة الصحة تسجیل 295 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 5278 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إنه تم تسجیل حالتي وفاة إثر اصابتھما بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 40 حالة.

وأضاف السند أن الحالات المرتبطة بالسفر بلغت حالتین ھما «حالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر للمملكة

المتحدة» و«حالة لمواطن كویتي مرتبطة بالسفر لفرنسا» مشیرا إلى أن الحالتین السابقتین قدمتا ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة.

وذكر أن عدد الحالات الأخرى التي ثبتت إصابتھا ب«كوفید – 19 «بلغ 293 حالة منھا حالات مخالطة لحالات مصابة بالفیروس وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم إذ تم تسجیل «53 حالة لمواطنین كویتیین» و«85 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة» و«65 حالة من الجنسیة المصریة» و«30 حالة من الجنسیة البنغلادیشیة» أما بقیة الحالات فھي لجنسیات مختلفة.

وعن حالتي الوفاة اللتین تم تسجیلھما ذكر أن الحالة الأولى لمواطن كویتي بلغ من العمر 74 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 55 یوما أما الحالة الثانیة فھي لمقیم من الجنسیة الھندیة بلغ من العمر 58 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ یومین.

وفیما یخص آخر المستجدات في العنایة المركزة خلال ال24 ساعة الماضیة قال السند إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة 79 حالة منھا 37 حالة مستقرة و42 حالة حرجة لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي لا تزال تتلقى الرعایة الطبیة 3291 حالة.

وفیما یتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد أن مجموع من أنھى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضیة بلغ 124 حالة وذلك بعد القیام بكافة الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات من الفیروس على أن یستكملوا مدة لا تقل عن 14 یوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاریخ مغادرة مركز الحجر.

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