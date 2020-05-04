“تحسين بيئة الأعمال” ناقشت أثر الحزمة الاقتصادية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ناقشت لجنة تحسين بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اجتماعها اليوم اثر الحزمة الاقتصادية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، وعدد من جمعيات النفع العام ذات الصلة.

وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح بمجلس الأمة ان اللجنة حاولت من خلال هذا الاجتماع ان تكون حلقة وصل بين مجموعة من جمعيات النفع العام واللجنة الاقتصادية التي أطلقت الحزمة الاقتصادية ومن بينها ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور محافظ البنك المركزي محمد الهاشل بصفته رئيس هذه اللجنة.

وأضاف الفضالة “تم تقل وجهات النظر وسنستمر في الاجتماعات القادمة مع أطراف أخرى والتي من الممكن ان تقوم بمهام معينه تتعلق بخلق سوق مشتركة ما بين أصحاب المشاريع والعمل على التواصل فيما بينهم للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأكد حرص اللجنة على القيام بدورها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تطال مختلف دول العالم، من خلال الاهتمام بهذا القطاع للحد من تداعيات الأزمة على القطاع من خلال التوصل الى اكثر من مخرج وأكثر من حل يتم الاستفادة منه وإيصاله للمعنيين، كاشفا عن اجتماعات قادمة مع أطراف أخرى بهذا الشأن سيتم الاعلان عنها في وقتها.