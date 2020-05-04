الدلال: سأتقدم بطلب لتحديد ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة مستجدات «كورونا»

04 مايو 2020 || أعلن النائب محمد الدلال عزمه تقديم طلب لتحديد ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل لمناقشة كل ما يتعلق بأزمة كورونا ومستجداتها وكيفية مواجهتها.

وقال الدلال في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن هناك مستجدات كثيرة تتعلق بتلك الأزمة والتي تتضمن المستجدات الصحية والطبية والمالية والأمنية والتركيبة السكانية وإجلاء المواطنين ورغبة الوافدين المخالفين بالمغادرة .

ولفت إلى أن أرقام المصابين والوفيات في ارتفاع ليس في الكويت فقط إنما على مستوى العالم، معتبرًا أن الحكومة ليس لديها رؤية حول هذا الوباء أو العثور على علاج ناجع له لا سيما أن وزارة الصحة لم تبين المخزون الطبي الذي لديها خاصة مع صعود أرقام المصابين.

من جانب آخر قال الدلال إن أحداث الأمس بشأن الوافدين المخالفين الراغبين بالسفر بمنطقة الحجر في “كبد”، له بعد أمنى واجتماعي وإخلال بالتركيبة السكانية.

واستغرب الدلال عدم وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة حتى الآن لا سيما ما يتعلق بالكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وانعكاس كل ذلك على الميزانية العامة للدولة بشكل خاص والاقتصاد الكويتي بشكل عام، لافتًا إلى أنه بات من الضروري تسليط الضوء على كل هذه المستجدات الأخيرة.

وأشار إلى أنه في يوم 27 أبريل الماضي اجتمع العديد من النواب في مكتب المجلس وتم الاتفاق على تحديد يوم لعقد جلسة يتم فيها مناقشة ما حدث ويحدث في هذه الأزمة وإقرار التشريعات الخاصة بمعالجة تلك الأزمة .

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