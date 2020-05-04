الرئيس الغانم: التساهل مع تجار الإقامات في الماضي هو السبب فيما يحدث الان من حوادث مؤسفة

اعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن شكره لوزارة الداخلية على تعاملها الفوري والحازم والراقي مع أي تطور أمني، مبينا ان التساهل مع تجار الإقامات في الماضي هو السبب فيما يحدث الان من حوادث مؤسفة.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ” أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام لكل منتسبي وزارة الداخلية بدءا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وانتهاء بأصغر موظف أو منتسب أو عسكر موجود في الوزارة على الجهد الجبار الذي يقومون به وعلى تعاملهم الراقي والحازم والفوري مع كل ما يؤثر على الأمن الداخلي للبلاد”.

واوضح الغانم ان كل المشاكل والقلاقل التي نراها ونسمع عنها الآن هي نتيجة التساهل في فترات سابقة مع تجار الإقامات الذين يتاجرون في البشر، داعيا وزير الداخلية الى المضي قدما في هذا الملف الذي يعد “عش الدبابير”.

وذكر الغانم ان هناك عدة محاولات لإيقاف الجهود المتعلقة بهذا الملف، مشددا “سنظل نراقب ونحاسب وندعم ونساند كل التحركات في مواجهة ومحاربة تجار الإقامات”.

وقال الغانم ” أشكر الداخلية لأن هناك أحداثا حدثت يوم أمس وتحدث اليوم، والشكر موصول لكل كوادرنا الكويتية وغير الكويتية الذين يعملون في الصفوف الأولى في كل القطاعات ويقومون بجهود جبارة وقواكم الله والله يجعله في ميزان أعمالكم”.