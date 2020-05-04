الغانم : سنعقد جلسة الاسبوع المقبل وسيتم تخصيص ساعتين لمناقشة تطورات أزمة كورونا

04 مايو 2020 || اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن الاتفاق لعقد جلسة للمجلس في الاسبوع المقبل، مبينا ان الجلسة ستكون على الاغلب يوم الثلاثاء وستتضمن تخصيص ساعتين لمناقشة تطورات أزمة كورونا في جميع المجالات صحيا وامنيا واقتصاديا.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم” بناء على ما تقرر في اجتماع مكتب المجلس ورؤساء اللجان والأخوة النواب بتاريخ 27 أبريل الماضي والذي تضمن الاتفاق على عقد جلسة للمجلس، واستلام مقترحات الأخوة النواب فيما يتعلق ببنود هذه الجلسة ، وقد تقدم النواب بكثير من الاقتراحات خلال ذلك الاجتماع “.

وذكر الغانم أنه ستكون هناك جلسة الأسبوع القادم، موضحا انه على الأغلب ستكون يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، وان أحد بنودها سيكون مناقشة عامة لمواجهة الحكومة لأزمة كورونا في جميع المجالات صحيا وامنيا واقتصاديا وذلك عبر عرض من الجانب الحكومي وتعليق من الجانب النيابي.

واشار الغانم الى تلقيه طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الدلال ومجموعة من النواب، مبينا انه يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع وسيكون الطلب أحد بنود الجلسة القادمة ايضا.

وقال الغانم” هناك بند بالجلسة لمناقشة الحالة المالية للدولة، والتي كما تعلمون أنه دستورياً يجب أن تتم مناقشتها مرة واحدة في السنة على الأقل”، لافتا الى انه بعد أزمة كورونا أصبح من الضروري أن يعلم النواب ما هي تداعيات الازمة وإسقاطاتها على الحالة المالية للدولة.

وقال الغانم ” ما بعد طلبات المناقشة ستكون هناك بعض القوانين إن أنجزتها اللجان قبل الجلسة والتي تم الاتفاق على معاييرها باجتماع مكتب المجلس في 27 أبريل الماضي، بأن يكون هناك معياران أولهما ارتباطها بهذه الأزمة وكذلك التوافق الحكومي والنيابي عليها”.

وقال الغانم ” إن شاء الله ستكون هناك جلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو لمناقشة هذه البنود ونأمل أن ننجز بعض القوانين المتفق عليها والتي تحتاج إلى استعجال”.