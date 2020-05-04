البلدية: 90 بالمئة من المعاملات سيتم انجازها إلكترونيا عند استئناف العمل

04 مايو 2020 || أعلن المدیر العام للبلدیة أحمد المنفوحي عن استعداد البلدیة لانجاز 90 في المئة من المعاملات إلكترونیا عبر خطة متكاملة أعدتھا في حال استئناف العمل وعودة موظفیھا من فترة التوقف جراء أزمة وباء كورونا المستجد.

وأوضح المنفوحي في بیان صحفي اليوم أن ھناك بعض المعاملات لم تتوقف خلال الازمة الراھنة نتيجة توفر البنیة التحتیة الالكترونیة التي تقوم على نظام إلكتروني متطور یتم من خلاله انجاز الخدمات ومعاملات رخص البناء وایصال التیار الكھربائي.

وأشار إلى أن البلدیة تملك بنیة تحتیة إلكترونیة یتیح لكوادرھا العمل عبر نظام إلكتروني متكامل لانجاز خدمات ومعاملات المواطنین خاصة أن معظم المعاملات تنجز إلكترونیا «اون لاین».

ولفت إلى أن ھناك بعض المعاملات لا تستطیع البلدیة انجازھا لارتباطھا بجھات حكومیة أخرى مثل معاملة شھادة الأوصاف التي تتطلب موافقة وزارة العدل مبینا أنھ یجري التنسیق مع تلك الجھات وأخذ موافقاتھا لانجاز ھذه المعاملات إلكترونیا.

وأفاد أن البلدیة نجحت باصدار 192 رخصة بناء وایصال التیار خلال الفترة الماضیة دون حاجة لمراجعة المواطنین رغم توقف الأعمال احترازیا لمنع انتشار الفیروس.

وأضاف أن البلدیة أصدرت 146 ترخیص ایصال تیار كھربائي موضحا أن البلدیة ستبدأ العمل في انجاز معاملات آخرى ضمن حزمة الخدمات والمعاملات الالكترونیة التي تقدمھا للمواطنین إذ ستباشر لجنتا الموافقات التنظیمیة والطابع الخاص أعمالھما «أون لاین» ھذا الاسبوع لانجاز المعاملات.

«إع»