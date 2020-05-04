الناطق بإسم الحكومة: تأجيل الأقساط المستحقة ل«بنك الإئتمان» 6 أشهر لمن يرغب

04 مايو 2020 || قال رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء قرر تكلیف وزیرة الأشغال العامة ووزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجیل الأقساط المستحقة على المواطنین الراغبین بالتأجیل لصالح بنك الإئتمان لمدة ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا القرار بما یضمن عدم زیادة القسط الشھري المستحق مقابل تأجیله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المزرم الیوم عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكویتي في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنیة الاتصال المرئي «أون لاین».

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر أیضا تكلیف مؤسسة البترول وشركاتھا التابعة لانشاء وتجھیز السكن الخاص بالكوادر الطبیة والفنیة التي ستقوم بتقدیم الرعایة الصحیة للمصابین بفیروس كورونا المستجد بالمستشفى المیداني بأرض المعارض بمنطقة مشرف وذلك وفق المواصفات والمعاییر التي تحددھا وزارة الصحة بھذا الشأن.

وأوضح أن المجلس وافق على مشروع قانون بتأجیل تحصیل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرین ودعم الأسرة وتكلیف وزیر المالیة لمراجعة الصیغة النھائیة للمشروع.

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