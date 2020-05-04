البلدية: 90 بالمائة من المعاملات سيتم إنجازها إلكترونيًّا عند استئناف العمل

04 مايو 2020 || أعلن المدیر العام للبلدیة أحمد المنفوحي استعداد البلدیة لإنجاز 90 في المائة من المعاملات إلكترونیًّا عبر خطة متكاملة أعدتھا في حال استئناف العمل وعودة موظفیھا من فترة التوقف جراء أزمة وباء كورونا المستجد.

وأوضح المنفوحي في بیان صحفي اليوم أن ھناك بعض المعاملات لم تتوقف خلال الأزمة الراھنة نتيجة توفر البنیة التحتیة الإلكترونية التي تقوم على نظام إلكتروني متطور یتم من خلاله إنجاز الخدمات ومعاملات رخص البناء وإيصال التیار الكھربائي.

وأشار إلى أن البلدیة تملك بنیة تحتیة إلكترونیة یتیح لكوادرھا العمل عبر نظام إلكتروني متكامل لإنجاز خدمات ومعاملات المواطنین خاصة أن معظم المعاملات تنجز إلكترونیًّا «أون لاین».

ولفت إلى أن ھناك بعض المعاملات لا تستطیع البلدية إنجازها لارتباطھا بجھات حكومیة أخرى مثل معاملة شھادة الأوصاف التي تتطلب موافقة وزارة العدل، مبینًا أنه یجري التنسیق مع تلك الجھات وأخذ موافقاتھا لإنجاز ھذه المعاملات إلكترونیًّا.

وأفاد أن البلدیة نجحت بإصدار 192 رخصة بناء وإيصال التیار خلال الفترة الماضیة دون حاجة إلى مراجعة المواطنین رغم توقف الأعمال احترازیًّا لمنع انتشار الفیروس.

وأضاف أن البلدیة أصدرت 146 ترخيص إيصال تیار كهربائي، موضحًا أن البلدیة ستبدأ العمل في إنجاز معاملات أخرى ضمن حزمة الخدمات والمعاملات الإلكترونية التي تقدمھا للمواطنین إذ ستباشر لجنتا الموافقات التنظیمیة والطابع الخاص أعمالھما «أون لاین» ھذا الأسبوع لإنجاز المعاملات.

«إع»