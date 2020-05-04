مجلس الوزراء يوافق على تأجيل أقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

– تكليف مؤسسة البترول بانشاء مستشفيات ميدانية للطواقم الطبية04 مايو 2020 || وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.

كما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم «6» لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي « ON LINE » برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:أحيط المجلس علماً في مستهل اجتماعه بتكليف حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه لوزير الخارجية لتمثيل دولة الكويت في كل من القمة المخصصة للمانحين والتي دعا إليها الاتحاد الأوروبي والمقررة اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020 ، وكذلك القمة التي دعا إليها الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز ، والمتعلقتين بفيروس كورونا المستجد وتداعياته .

واستكمالاً للمساهمة الكويتية في دعم الجهود الدولية الهادفة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد ، وللدور الذي قامت به دولة الكويت في دعم الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن التزاماً بواجباتها الأخوية والإنسانية .

فقد أحيط المجلس علماً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بالتبـرع مجـدداً بأربعين مليون دولار مقدمة مناصفة من كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي .

لتكون جملة قيمة التبرع بمبلغ وقدرة « 100» مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية مساهمة من دولة الكويت في تمويل عمل مكافحة هذا الوباء ، منها «60» مليون دولار سبق تخصيصها للمنظمة لمساعدة الدول المحتاجة في توفير احتياجاتها الطبية في مواجهة انتشار الفيروس .

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح حول أحداث الشغب والفوضى التي قام بها عدد من مخالفي الإقامة من الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم والذين كانوا يطالبون سلطات دولهم بالسماح لهم بالعودة إلى بلادهم .

كما أحاط المجلس علماً بالإجراءات التي قام بها رجال الأمن بوزارة الداخلية للسيطرة على الوضع واحتواء هذه الأعمال العبثية وحفظ الأمن ، وما تم اتخاذه من تدابير حازمة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات المرفوضة .

وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لكافة منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم المخلصة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب الالتزام من كافة المواطنين والمقيمين تحمل مسئولياتهم في المحافظة على أمن البلاد ، والتعاون مع السلطات الأمنية حتى تنكشف هذه الغمة ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها من كل سوء ومكروه .

ثم أحاط وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتورباسل الحمود المجلس علماً حول أخر المستجدات المتعلقة بالوضع العالمي لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرحاً تفصيلياً قدمة كل من د.

بثينة المضف الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة في وزارة الصحة و د.

محمد الخميس الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة الكويت ، بشأن الوضع الراهن لجائحه فيروس كورونا المستجد بدولة الكويت وعرض الحالات على حسب التوزيع الجغرافي في البلاد والفئات العمرية والجنسية .

وكذلك مقارنه الوضع في دولة الكويت بالدول الأخرى ، كما تضمن العرض الانعكاسات الإيجابية على أعداد الإصابة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة .

وقد جدد مجلس الوزراء شكره وتقديره لكافة العاملين في الطواقم الطبية بما يقدمونه من تضحيات وجهود جباره ، وكذلك لكافة الجهات الحكومية المعنية وفرق التطوع التي ساهمت بنجاح كبير في توفير كافة التسهيلات للعائدين إلى أرض الوطن .

كما دعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصحية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم خاصة والمجتمع بشكل عام .

كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد « كوفيد 19 » ، حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس .

وقرر مجلس الوزراء الآتي :- تكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين بالتأجيل لصالح بنك الائتمان نظير منحهم القروض العقارية والاجتماعية ، وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار ، وبما يضمن عدم زيادة القسط الشهري المستحق مقابل تأجيلها .

تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع بلدية الكويت وشركة البترول الوطنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز مبنى إدارة الأزمات والكوارث التابع للشركة والكائن في منطقة الأحمدي بالأنظمة الأمنية المطلوبة للمراقبة والمتابعة اليومية واستخدامه من قبل وزارة الداخلية ، على أن تقوم شركة البترول الوطنية بإدارة المبنى وتوفير جميع الخدمات اللوجستية المناسبة له .

تكليف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لإنشاء وتجهيز السكن الخاص بالكوادر الطبية والفنية التي ستقوم بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف ، وذلك وفق المواصفات والمعايير التي تحددها وزارة الصحة بهذا الشأن .

الموافقة على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة ، وتكليف وزير المالية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع .

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم «6» لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، وتكليف وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية ، واستعرض أبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية.

وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرعة للجيش المصري في منطقة « بئر العبد » شمال سيناء بجمهورية مصر العربية مؤخراً والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى .

مؤكداً وقوف دولة الكويت مع شقيقتها جمهورية مصر العربية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها ، كما أكد على موقف دولة الكويت الثابت المناهض للإرهاب بكافة صورة وأشكاله وأياً كان مصدره .

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