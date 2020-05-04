وزيرة «الإسكان»: تأجيل أقساط «الائتمان» 6 أشهر يشمل جميع قروض البنك

05 مايو 2020 || أعلنت وزیرة الأشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس تأجیل تحصیل الأقساط المستحقة على المواطنین لصالح «بنك الائتمان» لمدة ستة أشھر بناء على تكلیف مجلس الوزراء.

وقالت الفارس في تصریح نقله بیان صادر عن البنك عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارته برئاستها إنه تم تأجیل تحصیل أقساط القروض العقاریة والاجتماعیة والمحفظة وقروض المرأة لمن یرغب اعتبارا من تاریخ صدور قرار مجلس الوزراء.

وأضافت أن قرار تأجیل تحصیل الأقساط یضمن عدم زیادة قیمة القسط الشھري مقابل ھذه الخطوة.

وأوضحت أن ھذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجیھات الأمیریة السامیة وتنفیذا للتوجیھات الحكومیة بشأن التخفیف عن كاھل المواطنین والتیسیر علیھم في ضوء أزمة فیروس كورونا المستجد.

من جانبه قال المدیر العام لبنك الائتمان صلاح المضف في تصریح مماثل إنه سیتم استئناف تحصیل الأقساط من المواطنین اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وفي شأن آخر قال المضف إن العملاء المستفیدین من خدمات البنك الإلكترونیة خلال فترة تعلیق العمل في مؤسسات الدولة احترازیا من فیروس كورونا المستجد بلغ 1750 عمیلا في حین تم صرف دفعات تفوق ال7 ملایین دینار.

«إع»