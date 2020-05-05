الفضالة يطالب وزير الخارجية بجدول زمني لمغادرة مخالفي الإقامة

05 مايو 2020 || طالب النائب يوسف الفضالة وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر بإعداد جدول زمني واضح لمغادرة مخالفي الإقامة ومعاقبة الدول المتأخرة، للحيلولة دون استخدام الأدوات الدستورية الممنوحة له كنائب.

وقال الفضالة في تصريح صحفي بمجلس الأمة “أوجه رسالة إلى الأخوة في وزارة الخارجية بخصوص مخالفي الإقامة الموجودين في منطقة “كبد” والأحداث المصاحبة” ، مؤكدا أن تعامل مع تلك الأحداث من قبل وزير الداخلية كنا نفتقده منذ سنوات وكنا نحث عليه كل الجهات الحكومية بالتعامل مع مخالفي الإقامة بهذا الشكل والتعامل مع تجار الإقامات وكل من يتلاعب بهذا الملف بحزم وبشدة.

وتمنى أن تصل الرسالة إلى المسؤولين في وزارة الخارجية ويتم التعامل بنفس هذا المنطق، مطالباً بجدول زمني واضح لمغادرة المخالفين ومعاقبة من لم يلتزم به.

واضاف الفضالة “أتحدث عن الدول التي ترفض استقبال رعاياها ولا أقصد دولة بعينها، فمن يرفض استقبال رعاياه فهو لا يحترمهم وبالتالي من لا يحترم أبناء وطنه لا يجب أن نحترمه”.

وطالب وزارة الخارجية بعقد مؤتمر صحفي مباشر لتوجيه رسائل إلى سفراء هذه الدول وطرح جدول زمني واضح لإعادة مخالفي الإقامة إلى بلادهم، فليس من المعقول أن نتعامل مع دول لا تحترم رعاياها.

وناشد الفضالة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية باستدعاء مسؤولي وزارة الخارجية وإيصال تلك الرسائل بشكل واضح ومراجعة صندوق التنمية وفتح الملفات الموجودة بالصندوق مع اعادة النظر في التعامل مع الدول التي تتاخر في استقبال رعاياها.

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