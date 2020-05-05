العدساني يطالب بتشديد الرقابة على الإنفاق العام خلال الفترة الحالية حتى لا يستفيد تجار الأزمات على حساب الدولة

05 مايو 2020 || أكد النائب رياض العدساني ضرورة تشديد الرقابة على الإنفاق الحكومي خلال الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الطارئ لمواجهة أزمة كورونا حتى لا يستفيد تجار الأزمات على حساب المال العام ومصالح المواطنين.

وقال العدساني في تصريح صحفي في مجلس الأمة إن أوجه الإنفاق الحكومي منذ بداية أزمة كورونا تضمنت المشاريع التي تم اعتمادها وأدرجت رسميًّا لكن لم تدرج في الميزانية، مطالبًا بألّا يتم الصرف عليها من حساب العهد .

وأشار العدساني إلى أن الجهات الرقابية أكدت اعتماد ٦٥٠ مليون دينار مؤخرًا لمشاريع وممارسات بإجراءات مباشرة، لافتًا إلى أنه تم تقسيمها على جزءين ٣٧٪؜ منها على كورونا والباقي يخص أمورًا طارئة.

وقال إنه طلب من ديوان المحاسبة رفع تقرير شامل لمجلس الأمة عن كيفية الصرف بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن هناك تجار أزمات تستفيد من الأزمات ولذلك يجب تسليط الضوء على هذا الأمر.

وقال العدساني إن الصرف على حساب العهد وصل إلى أربعة مليارات دينار بعد أن كان ٨ مليارات والديون المستحقة للحكومة تصل إلى مليار و٣٠٠ مليون والأرباح المحتجزة تصل قيمتها إلى ٢٠ مليار دينار، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء ووزير المالية هما المسؤولان عن هذا الأمر.

وطالب العدساني بتحقيق التوازن وتعزيز المركز المالي للدولة، مشيرًا إلى أن ما تقدم به وزير المالية بتحويل ٧ مليارات دينار من أرباح مؤسسة البترول إلى الإيرادات العامة ليس بشيء جديد حيث تم اعتماده رسميًّا من مجلس الأمة في الحساب الختامي .

ولفت العدساني إلى أنه على وزير النفط التنسيق مع وزير المالية بشأن عملية التحويل حتى يتم تفادي اللجوء إلى قانون الدين العام، مشيرًا إلى أنه في محفظة وزير المالية أصول عليه تسييلها وتحويلها، مؤكدًا أنه قد تأتي استجوابات كثيرة بشأن هذا الأمر.

ونفي العدساني ما يتردد عن معارضة وزير المالية الخطة والحزمة الاقتصادية وأنه سيذكر الحقيقة في استجوابه للوزير، مؤكدًا أن كل الوزراء وافقوا بالإجماع على هذه الخطة.

وأوضح أن هذه الخطة مرفوضة لأنه لا يجوز إفادة التجار على حساب الدولة، مستغربًا قيام محافظ البنك المركزي بإعطاء قروض للبنوك تتحمل فوائدها الدولة.

وأشار العدساني إلى أن وزير المالية يذكر أنه مع تعطيل دمج بنك التمويل مع بنك الأهلي المتحد وهذا غير صحيح حيث إنهم يوهمون الناس بأنهم يطالبون بما طالب به الرئيس التنفيذي لبيت التمويل لكنه كان يطالب بفسخ العقد وبعدها أقالوه، مستغربًا القيام بهذا الأمر.

وطالب العدساني بضرورة النظر والحرص على الموظفين الذين لا رواتب لهم في ظل هذه الأزمة وأيضًا الحرص عند تعديل قانون العمل، مؤكدًا أنه سيتصدى له إذا قدم مشوهًا.

ولوح العدساني بتحمل أي وزير بمن فيهم سمو رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة في حالة التقاعس عن أداء الواجب، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا كشفت تجار الإقامات وخلل التركيبة السكانية والعبث بالملف الأمني والاقتصادي والخصخصة والعبث بالمال العام في صندوق الجيش وغيرها والغلاء المصطنع.