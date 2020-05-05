رئيس الوزراء البحريني يشيد بما تشهده الكويت من نهضة وتطور في ظل سمو الامير

05 مايو 2020 || اشاد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان اليوم الثلاثاء بمواقف سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي أسهمت في تعزيز مكانة دولة الكويت في مختلف المحافل الاقليمية والدولية وبما تشهده من نهضة وتطور في ظل قيادته الحكيمة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» ان الأمير خليفة بن سلمان أكد خلال استقباله سفير دولة الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح أن البحرين والكويت يجمع بينهما “تاريخ طويل وممتد” من العلاقات المتميزة التي ترتكز على أساس “متين من المحبة” التي أرساها الأباء والأجداد.

وأشاد بما يشهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار مستمر في شتى القطاعات بما يؤكد حرص البلدين على الوصول بمستوى التعاون إلى الآفاق التي تخدم المصالح المشتركة.

كما أكد الأمير خليفة بن سلمان على عمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وذكرت الوكالة ان رئيس الوزراء البحريني كلف سفير دولة الكويت لدى البحرين بنقل تحياته وتقديره لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام النماء والرخاء.

ومن جانبه نقل الشيخ ثامر الجابر إلى رئيس الوزراء البحريني تحيات وتقدير سمو أمير البلاد وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللبحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء البحريني على اهتمامه ودعمه لكل ما يسهم في توطيد علاقات “الأخوة والمحبة” والتعاون بين البلدين الشقيقين مشيدا بما يتمتع به من حكمة ورؤية موضوعية تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان في رعاية أبناء الكويت بالبحرين وما تحظى به من اهتمام وتقدير منه يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح حرص دولة الكويت على توسيع مجالات التعاون مع البحرين بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين.