عسكر يطالب بإعادة النظر في تقليص عدد الساعات الدراسية «اونلاين» للطلبة المبتعثين بأمريكا خلال أزمة «كورونا»

06 مايو 2020 || طالب النائب عسكر العنزي وزير التربية ووكيل التعليم العالي إعادة النظر بالقرار الجديد بشأن تقليص عدد الوحدات المسموح دراستها «أون لاين» في الفصل الصيفي للطلبة المبتعثين في أمريكا « العام الدراسي ۲۰۲۰م خلال أزمة كورونا» واعادته كما كان في السابق حتى لايقع الضرر عليهم.

وقال العنزي في تصريح صحفي إن عددا من طلبتنا نقلوا إلينا تأثير تقليص عدد الوحدات على خطتهم الدراسية خصوصا الطلبة الذين وضعوا خطة التخرج وأي تأخير سيحول دون تنفيذ الخطة المرسومة من قبل الطلبة.

وأكد أن عددا من الطلبة ستتضرر مسيرتهم التعليمية ويتأخر تخرجهم نتيجة القرار الذي صدر من وزارة التعليم العالي وينص على تقليص عدد المواد المسموح للطالب دراستها في الفصل الصيفي والتي ستكون جميعها بنظام «أون لاين» بسبب

أزمة كورونا ، حيث كان مسموحا للطالب قبل هذا القرار دراسة «۱۸ وحدة – ست مواد» في الفصل الصيفي.

واعتبر أن، هذا التقليص الجديد المشروط بعدد معين من الوحدات لا يخدم جميع الطلبة وينافي العدالة، فكل طالب له متطلبات دراسية خاصة به يحتاجها للتخرج ، وقد وضع كثير من الطلبة خطته على دراسة «۱۸ وحدة – ست مواد» ليتمكن من التخرج دون تأخير وهو الأمر المسموح به من التعليم العالي والجامعات في أميركا.

ورأى أن قرار تقليص عدد الوحدات كان قرارا صادما للطلبة خصوصا أن هؤلاء الطلبة تمسكوا بالبقاء في أميركا رغم ظروف أزمة كورونا الصعبة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وذلك من أجل مستقبلهم الدراسي ، لافتآ إلى أن الجامعات لم تمنع دراسة «۱۸ وحدة – ست مواد» أون لاين في الفصل الصيفي في الظروف الحالية بخلاف قرار وزارة التعليم العالي.

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