الرئيس الغانم: حولت قانون الدين العام الى اللجنة المالية وفق الإجراءات بغض النظر عن رأيي الشخصي

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان الحكومة مستمرة في قانون الدين العام وفق ما ابلغه به وزير المالية براك الشيتان، موضحا انه وفق الإجراءات اللائحية والدستورية فقد تم تحويله إلى اللجنة المالية بغض النظر عن رأيه الشخصي بالقانون.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ” قانون الدين العام كما ذكرت في أول تصريح أنه عندما قدم من الحكومة أعطينا مهلة لسحبه قبل تحويله إلى اللجنة والحكومة لم تسحبه”.

وأضاف الغانم ” وفق الإجراءات اللائحية والدستورية تم تحويله إلى اللجنة المالية “، لافتا الى ان وزير المالية ابلغه اليوم بان الحكومة مستمرة في هذا القانون وأنها على استعداد للأخذ بملاحظات النواب عند مناقشته باللجنة.

واوضح الغانم ” وفق الإجراءات اللائحية تم تحويل القانون إلى اللجنة المالية لأنه لم يصل طلب سحب للقانون من الحكومة”، مبينا ان الموضوع الآن عند اللجنة المالية وبعد ذلك سيكون عند المجلس.

وذكر الغانم” أتبعت الإجراءات اللائحية بغض النظر عن رأيي الشخصي الذي عبرت عنه في تصريحات سابقة، هذا فقط للإجابة على الكثير من أسئلتكم بخصوص قانون الدين العام أين وصل”.