وزير الصحة: شفاء 162 حالة من «كورونا» والإجمالي يرتفع إلى 2381 حالة

07 مايو 2020 || أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود شفاء 162 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح ل إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس

كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

«إع»